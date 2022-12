Abrir consulado de Cuba en Miami es mandato sin fondos: alcalde Tomás Regalado

El alcalde de Miami, Tomás Regalado, explicó en Blu Radio los motivos por los cuales se opone a que se dé apertura de un consulado en esta ciudad del estado de la Florida, como respuesta a un acuerdo diplomático entre Cuba y Estados Unidos, entre los cuales aseguró que generaría protestas y gastos sin fondos. (Lea también: EE.UU. y Cuba anuncian este miércoles un acuerdo para abrir sus embajadas )

“Esto es un mandato sin fondos. Aquí el protestar es legal y no se le puede prohibir a nadie que proteste. El municipio cargaría con la responsabilidad de estar cuidando no solo a los que protestaban sino a los diplomáticos; eso nos haría incurrir en un costo de centenares de miles de dólares que nadie paga”, aseguró.

Regalado agregó que todavía la comunidad cubana que vive en Miami no ha olvidado la historia ni ha cerrado heridas, e indicó que “si no hay justicia para aquellos que se sintieron afectados por ese régimen habrá muchas protestas”.

“Miami es de arcoíris nacionales, culturas, razas y vivimos e paz, aquí no hay problemas. Cuando se produce la presencia de algo que enquista a cierta parte de la comunidad provoca tensiones sociales. No creo que se pueda ser un buen americano si no respetas las tradiciones, la cultura del país donde naciste, no se puede ser buen americano si no eres buen colombiano”, comentó.

Sin embargo, manifestó que es consciente de que tras el restablecimiento de relaciones entre los dos países, si Cuba está haciendo esta petición al Departamento de Estado, Estados Unidos está en el derecho de aceptar y pedir también apertura de embajadas en la isla.

Finalmente, se refirió a las declaraciones hechas por Donald Trump contra los latinoamericanos y dijo que “estoy unido a los mexicanos porque lo consideramos una ofensa”.