Acc: "No negociaremos otra alza en ACPM y si la ministra no cumple pasará de lo septiembre"

Después de las declaraciones de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, asegurando que los subsidios del Gobierno para los transportadores son insuficientes y se tendría que planear algunos incrementos en impuestos o al ACPM , los gremios de carga no recibieron con gusto las declaraciones.

En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, aseguró, que con la llegada de Rojas al ministerio no han sido citados para evaluar el avance de las mesas técnicas implementadas tras el paro del 2024. Sin embargo, la ministra, María Fernanda Rojas, afirmó que las reuniones ya se habían hecho. Por otro lado, Medrano expresó que el gremio camionero no va a negociar una alza más, ya que el Gobierno no ha hecho de manera unilateral, así como lo anunció el exministerio de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el 2024. Asimismo, concluye que, de no cumplirse con las mesas, el país tendría manifestaciones y bloqueos.

“Que si llegó el momento de la subida del diésel y de la subida de los impuestos, pues entonces qué quiere decir, que los van a alzar, pues entonces que lo hagan unilateralmente, porque nosotros no le vamos a negociar una sola alza al gobierno. Si la ministra no cumple su palabra y el señor ministro de Hacienda, pues pasa lo mismo que pasó el primero de septiembre. Ellos que suben el diésel, entonces la gente tendrá que salir a protestar”, afirmó Alfonso Medrano.

Por su parte, desde el gremio de transportadores siguen pidiéndole al Gobierno que se cambie la fórmula para el precio de los combustibles a que están ligados con la moneda local, más no internacional. Asegura que muchas veces le han explicado al gobierno que es necesario quitar el precio de paridad, ya que en Colombia hay crudo y refinerías que justifican los gastos con pesos colombianos.