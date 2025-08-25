Adolescente de 14 años dio a luz en baño de un establecimiento del barrio La Estación en Ibagué

Un hecho que conmociona a la ciudad se registró en el sector de la calle 21, entre carreras Tercera y Cuarta de Ibagué, donde una adolescente de 14 años dio a luz en el baño de un local comercial, de la Plaza de la calle 21.

Una patrullera logró conversar con la menor y corroboró que no se trataba de una mujer adulta, sino de una niña procedente de zona rural de la capital tolimense.

El caso salió a la luz cuando unidades de la Policía Metropolitana y personal médico acudieron al lugar para auxiliar a la joven y al recién nacido.

“Una situación de emergencia en el barrio de la estación, en la ciudad de Ibagué. Fuimos alertados por la comunidad sobre una mujer que se encontraba en trabajo de parto. De inmediato, nuestros efectivos llegaron al lugar encontraron a la ciudadana en el baño de un establecimiento, quien manifestó que ya había dado a luz”, así lo relató el mayor Luis Carlos Flórez Quintero, comandante de la Estación de Policía Sur METIB.

De acuerdo con los protocolos de emergencia, la situación fue reportada de inmediato a la central de comunicaciones, que coordinó el envío de una ambulancia.

Minutos después, el vehículo llegó al lugar y, con apoyo de la Policía, se aseguró la atención inicial, el acompañamiento y el traslado de la menor junto a su bebé al hospital Federico Lleras Acosta, donde recibieron atención médica especializada.

“En pocos minutos llegó la ambulancia. Junto al personal médico se brindó el acompañamiento y apoyo para el traslado de la madre y su bebé hacia el hospital Federico Lleras Acosta donde recibieron la atención especializada”, agregó el oficial.

Según información preliminar, la familia desconocía el embarazo, el cual había sido ocultado por la menor hasta el momento del parto. Este hecho llevó a las autoridades a abrir una investigación, pues se indaga si la gestación fue producto de un presunto abuso sexual, posiblemente cometido por alguien de su entorno cercano.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del embarazo, pues existen indicios de que podría tratarse de un caso de abuso sexual, presuntamente cometido por un integrante del núcleo familiar de la adolescente.

Desde la Administración Municipal se informó que se brinda acompañamiento a la menor y a su familia. Así lo confirmó en diálogo con Blu Radio Gloria Ivonne Hurtado Muñoz, directora de Infancia, Adolescencia y Juventud, quien señaló que se está articulando la ruta de atención para garantizar la protección integral de la adolescente y su hijo.

“Desde la dirección brindamos acompañamiento y seguimiento directo al caso de la menor que dio a luz en la Plaza de la 21. Como equipo psicosocial, hicimos presencia en el Hospital Federico Lleras Acosta. Estamos comprometidos con seguir el caso de cerca, con visita psicosocial, entrega de kits nutricionales para madre gestante y niño el lactante y el acompañamiento integral en pro del bienestar y la garantía de los derechos de la niña y el bebé. Nuestro deber es velar porque cada niña y adolescente pueda vivir una vida plena”.

La Policía Nacional informó que el caso fue remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con una unidad especializada para delitos de violencia sexual contra menores de edad.

El estado de salud de la adolescente y del bebé es estable, mientras las autoridades avanzan en el proceso para esclarecer lo ocurrido y brindar acompañamiento integral a la víctima.