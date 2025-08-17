Sin público visitante y con controles se disputará partido Tolima – Millonarios en Ibagué

El encuentro entre Deportes Tolima y Millonarios, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay, se jugará bajo estrictas disposiciones de seguridad en el estadio Manuel Murillo Toro, este domingo 17 de agosto a las 6:10 p. m.

La Comisión Local de Seguridad en el Fútbol declaró el compromiso de “alto riesgo”, lo que llevó a las autoridades municipales a implementar una serie de restricciones. Entre ellas se encuentra la prohibición del ingreso de la hinchada visitante, la aplicación de ley seca en las zonas cercanas al escenario deportivo y la instalación de anillos de seguridad en los accesos, con apoyo de la Policía y el Ejército.

“Habrá prohibición de ingreso de la hinchada visitante al estadio, así como ley seca en los alrededores. También se aplicarán cierres viales habituales para partidos de clasificación tipo A. Contaremos con un robusto componente de Policía, el acompañamiento de la logística del Deportes Tolima y el apoyo de nuestro Ejército Nacional”, informó Francisco Espinosa, secretario de Gobierno de Ibagué.

Asimismo, se ordenaron cierres viales alrededor del estadio para facilitar la movilidad y evitar congestiones en el momento de ingreso y salida de los aficionados.

“Lo más importante es la tranquilidad, la convivencia y el disfrute de estos eventos en familia”, agregó Espinosa.

La Alcaldía de Ibagué y las autoridades de seguridad hicieron un llamado a los seguidores del equipo local para que vivan la jornada en paz y disfruten del espectáculo deportivo sin incurrir en actos de violencia.