EN VIVO: Millonarios vs. Deportivo Cali HOY, online y gratis la Liga BetPlay

Noche de fútbol en el estadio Nemesio Camacho El Campín este viernes, 8 de agosto, cuando Millonarios recibe a Deportivo Cali en una edición del clásico añejo del fútbol profesional colombiano con la necesidad de obtener los tres puntos tras una racha negativa de 3 partidos perdidos.

Por su parte, Alberto Gamero se reencuentra con la afición albiazul tras su salida a inicio de este año y ahora bajo el mando del conjunto azucarero. Duelo que será apasionante y lleno de recuerdos para ambos equipos que buscan quedarse con la victoria en la capital del país.



EN VIVO: Millonarios vs. Deportivo Cali HOY

Desde las 7:30 de la noche, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá las emociones de este compromiso en Bogotá. A través del canal de YouTube, hinchas albiazules y azucareros podrán seguir EN VIVO, online y gratis este apasionante encuentro por la fecha 6 del segundo semestre de la Liga BetPlay.

Este es el historial del clásico añejo

Este será el clásico 277 entre embajadores y azucareros, en donde la ‘paternidad’ está del lado del Valle. Con 101 victoria, Cali se pone por encima de las 96 de Millonarios, de además 79 empates en el historial de ambos equipos. Este ha sido uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano.

Millonarios Vs Cali Foto: AFP

Últimos 10 clásicos Millonarios vs. Deportivo Cali

Millonarios 1-1 Deportivo Cali

Millonarios 2-0 Deportivo Cali

Millonarios 4-2 Deportivo Cali

Millonarios 3-1 Deportivo Cali

Millonarios 2-1 Deportivo Cali

Millonarios 0-0 Deportivo Cali

Millonarios 5-1 Deportivo Cali

Millonarios 1-0 Deportivo Cali

Millonarios 1-1 Deportivo Cali

Millonarios 3-2 Deportivo Cali

Millonarios 1-0 Deportivo Cali

Millonarios 0-1 Deportivo Cali

Posibles alineaciones del clásico añejo