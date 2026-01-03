Aerolíneas cancelan vuelos desde El Dorado hacia el Caribe tras operativo contra Maduro

Las aerolíneas que operan en el aeropuerto El Dorado de Bogotá comenzaron a cancelar vuelos con destino al Caribe, incluidos trayectos hacia Venezuela, tras el operativo militar adelantado por Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. La medida se da en medio de un escenario de alta tensión regional y responde a restricciones aéreas impuestas por Washington sobre el espacio aéreo venezolano.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció la suspensión de varios movimientos aéreos hacia Venezuela, entre ellos los vuelos de deportación que se habían retomado semanas atrás. Estas operaciones, que incluso se reactivaron después de una conversación telefónica entre Trump y Maduro, quedaron pausadas tras la ofensiva militar y la posterior extracción del líder del régimen venezolano.

Las cancelaciones están directamente relacionadas con una notificación de NOTAM emitida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el cual prohíbe los vuelos comerciales y cualquier tipo de sobrevuelo en el espacio aéreo correspondiente a la zona de Maiquetía. Aunque inicialmente algunas rutas hacia ciudades como Maracaibo seguían operando, en las últimas horas se confirmó la suspensión de vuelos desde Bogotá hacia varios destinos del Caribe.



¿Cuáles aerolíneas han cancelado vuelos?

Aerolíneas como Avianca, LATAM y Copa Airlines ya habían dejado de volar hacia el aeropuerto de Maiquetía desde hace varias semanas, justamente por esta prohibición. El NOTAM, que estaba vigente hasta mediados de febrero, fue renovado nuevamente por Estados Unidos en la madrugada de este sábado, 3 de enero, y comenzó a regir desde las 6:00 de la mañana, con una alerta expresa para evitar cualquier tránsito aéreo en esa zona de Venezuela.

En paralelo, desde el oficialismo venezolano se elevó una dura denuncia. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) difundió un comunicado en el que califica como una “cobarde agresión militar” los bombardeos registrados en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. En el texto, el partido exige al presidente Donald Trump una "fe de vida de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", a quienes señalan como “secuestrados” durante la operación.



Mientras tanto, desde sectores del régimen venezolano se ha advertido sobre la posibilidad de una segunda oleada de ataques, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó por ahora esa opción. Las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias se mantienen en alerta, a la espera de nuevas decisiones que podrían extender las cancelaciones y afectar la conectividad aérea de la región.