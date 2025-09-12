En vivo
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Blu Radio  / Nación  / Agencias de ONU aseguran que Colombia ocupa tercer lugar por desplazamiento interno a nivel mundial

Agencias de ONU aseguran que Colombia ocupa tercer lugar por desplazamiento interno a nivel mundial

Durante 2025, más de 1,4 millones de personas se vieron afectadas por la violencia en el país.

Desplazamientos referencia
Foto de referencia: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:18 a. m.

El Equipo Humanitario País, del cual hacen parte algunas agencias de Naciones Unidas, publicó un reporte sobre la situación humanitaria en Colombia en 2025. Durante este año, más de 1,4 millones de personas se han visto afectadas por la violencia. En este momento, Colombia ocupa el tercer lugar a nivel mundial en número de personas desplazadas internamente, después de Sudán y Siria.

“En promedio, se registró un evento de desplazamiento masivo cada tres días y más de 500 personas fueron confinadas diariamente en todo el país. El Pacífico, seguido de la región noroccidental y la frontera con Venezuela —incluida la crisis en la región del Catatumbo—, reportaron la mayor cantidad de emergencias por desplazamiento masivo, confinamiento y restricciones a la movilidad. Las comunidades étnicas continúan viéndose afectadas de manera desproporcionada”, señala el reporte del Equipo Humanitario País.

En los primeros seis meses del año han aumentado las amenazas, los casos de tortura, el control social, la violencia sexual, los paros armados, el uso de artefactos explosivos, los retenes ilegales y el reclutamiento forzado.

Desplazados por conflicto armado en el Catatumbo
Foto: AFP

“Putumayo, Valle del Cauca y Norte de Santander son los tres departamentos con mayor número de víctimas de diversas formas de violencia relacionada con el conflicto. Se ha identificado una expansión geográfica en el uso de artefactos explosivos transportados por drones. El uso de estos artefactos ha provocado daños en la infraestructura de salud y ha agravado los impactos en la salud mental de las comunidades afectadas”, dice el reporte de las agencias.

Además, los grupos armados han incrementado el uso de las redes sociales para reclutar menores de edad en diferentes zonas del país y se siguen registrando ataques contra las escuelas.

“El reclutamiento y la utilización están vinculados a otras graves violaciones, incluyendo mutilación, homicidio y violencia sexual”, agregan las agencias humanitarias.

