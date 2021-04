Aglomeraciones de hoy serán UCI de mañana: Duque sobre marchas por paro del 28 de abril

Ante las movilizaciones convocadas para este jueves 28 de abril, el presidente Iván Duque aseguró que todos los colombianos tienen el derecho constitucional a expresarse libremente y manifestar pacíficamente las cosas que apoyan y las que no.

El primer mandatario además recordó las palabras del director de la OMS , Tedros Adhanom, quien aseguró que es un deber de precaución evitar las aglomeraciones.

“Las aglomeraciones que tengamos hoy serán las UCI que estaremos solicitado en dos semanas”, aseguró el presidente Duque.

El primer mandatario aseguró que la reflexión es entender que, si bien se respeta ese derecho constitucional de la protesta, es un deber proteger la vida.

"Por eso invitamos a que mañana (miércoles) privilegiemos todos la salud y la vida, pero que tengamos también todos la humildad y la grandeza para que a partir de las propuestas sorteemos en las instituciones el camino para salir adelante”, dijo.

El mandatario afirmó que en estos momentos que vive el mundo y Colombia se necesitan más propuestas.

“Es con la propuesta como nosotros encontraremos el camino para entender que salir adelante no es un asunto de partidos, no es un asunto de gobierno, no es un asunto de gremios, es un asunto de todos”, dijo.