Ahora Colombia está en la mira internacional por algo muy positivo: Holguín

La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que el premio “ayuda a visibilizar el acuerdo de paz y mostrar que estamos en el camino de hacer una Colombia distinta”.

Agregó que la idea del Gobierno es lograr un país sin violencia, con mejor educación, mejor infraestructura y sin colombianos en la pobreza absoluta.

“Fue una ceremonia donde Colombia está en la mira de la comunidad internacional en algo muy positivo y es esa transformación de la nueva Colombia por la que todos estamos apostando”, añadió.

Entre tanto, la sede del ayuntamiento de Oslo ya recobró normalidad luego de que fuera sede de la entrega del premio Nobel de la paz.

Ahora un desfile de antorchas recorre las calles de la capital noruega en homenaje al ganador del galardón.

-El presidente de Ecuador, Rafael Correa, felicitó al presidente Juan Manuel Santos por el Nobel de Paz y dijo que el galardón es un orgullo para toda América Latina.

- “Hoy se ha cumplido un sueño que no tenía fecha cercana” aseguraron las víctimas presentes en Oslo, Noruega. BLU Radio habló con Alan Jara, que desde la capital del país garante de los diálogos de paz se refirió al emotivo momento en que las víctimas del conflicto fueron homenajeadas.

-En una calle del municipio de Soledad fue abandonado el vehículo en el que se movilizaban tres falsos policías que iban a robar y secuestrar a un comerciante.

-Una jueza envió a prisión al hijo del director de la aerolínea boliviana LaMia.

-El América jugará ante Tigres el partido de vuelta de la Final del Torneo de Ascenso.

-Rusia lanzó ciberataques este año contra los secretariados de los dos principales partidos de EE.UU., pero publicó solo la información sobre los demócratas y no la de los republicanos, lo que ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones de noviembre, informó hoy el diario The New York Times.

-Veinte soldados murieron y una treintena resultaron heridos en un atentado suicida en un cuartel en Adén, la gran ciudad del sur de Yemen, zona de actividad yihadista.-El colombiano David Cardona Delgado y el chileno Elisandro Valencia, integrantes de un equipo de fútbol de segunda división de Guatemala, fueron detenidos por la Policía por transportar droga y un arma ilegal.