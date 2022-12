Al borde del llanto, polémico pastor uribista Oswaldo Ortiz fustiga a la corte

Un acérrimo seguidor del expresidente Álvaro Uribe, el pastor Oswaldo Ortiz, estuvo al borde del llanto, por la noticia de la casa por cárcel para el senador del Centro Democrático.

Ortiz, tendencias en redes sociales, llamó ignorantes a los antiuribistas y lo hizo en un tono bastante airado.

“Lo tergiversaron todo. Entiendo que haya dos colombias antiuribistas: la imberbe, la inmadura, ignorante, que no conoce, que no paga renta, que no anda en bicicleta. Están llorando de la alegría. Son ignorantes”, dijo.

El video convirtió a Oswaldo Ortiz en tendencia en rede sociales, en donde, por supuesto, recibió apoyo, pero también duras críticas.

