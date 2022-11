Al menos 6 mil casas tendrán que ser reubicadas por riesgo: alcalde de Manizales

José Octavio Cardona, alcalde de Manizales, habló en El Radar de BLU Radio sobre la tragedia por cuenta de los deslizamientos que han dejado hasta el momento 17 muertos.



“Ya quedó superada la parte de que no hubiese personas atrapadas en la zona del deslizamiento, al punto que hoy no tenemos ningún desaparecido en la ciudad, ni estamos adelantando labores de rescate porque no hay nadie a quien rescatar”, sostuvo.



Manifestó, además, que la Alcaldía sigue atendiendo en los albergues a los damnificados del desastre, que ya superan las dos mil personas.



“Tenemos que garantizarles a esas personas varias cosas: comida, colchonetas, baños, seguridad y arrendamientos por tres meses, en un comienzo”, comentó.



Cardona agradeció la ayuda de los colombianos y su solidaridad con las víctimas de esta tragedia por cuenta de las fuertes lluvias que han caído en la ciudad en los últimos días.



Asimismo, dijo que el Ministerio de Vivienda, en cabeza de la ministra Elsa Noguera, se comprometió a ayudarle a los damnificados con soluciones de vivienda.



El mandatario señaló que se están haciendo estudios para determinar las zonas de alto riesgo y así comenzar con prontitud el tema de reubicación de esas viviendas.



“En principio tenemos un censo de unas 6 mil viviendas (en riesgo), pero queremos actualizar la cifra porque lo que queremos decirle al Gobierno Nacional es que queremos reubicar los barrios en zonas ajenas al riesgo”, dijo.



Finalmente, puntualizó que están trabajando “con fuerza” para superar esta tragedia y coordinando esfuerzos con la Personería para tratar de mitigar al máximo que los deslizamientos cobren más vidas en la ciudad.

