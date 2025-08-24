¡Alarmante! Un menor desaparece cada 5 horas en Colombia, según estudio: 7 de cada 10 son niñas

En Colombia está desapareciendo un menor de edad cada 5 horas. De acuerdo con el más reciente informe de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), apoyado en cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y junio del 2025 se presentaron 837 casos de este tipo.

La institución educativa reveló que el panorama podría ser preocupante si se tiene en cuenta que 564 registros corresponden a niñas y 273 a varones, lo que significa que 7 de cada 10 desapariciones de menores en el país son de mujeres.

En cuanto a rangos de edad, se determinó que la adolescencia es la etapa más propensa a las desapariciones, pues 747 jóvenes entre 12 y 17 años desaparecieron en Colombia durante los primeros meses del 2025. Para la primera infancia (0 a 5 años) se reportaron 47 casos, mientras que para la infancia (6 a 11 años) se dieron otros 43.

A la fecha de publicación del reporte, 500 menores continúan desaparecidos, lo que significa una cifra cercana al 60 %; 333 aparecieron, por fortuna, vivos, lo que representa el 39,7 %; y en cuatro casos fueron hallados sin vida (0,4 %).

Menor de edad Foto: Meta IA, referencia

El sociólogo de la UMB, Luis Barragán, aseguró que estos casos “no son hechos aislados, sino emergen en marcos culturales específicos y complejos”. En el ámbito familiar está asociado con conflictos por padres separados, disputas de custodia o tensiones intrafamiliares; en zonas rurales se relaciona con el reclutamiento forzado de grupos armados ilegales; y en ciudades se puede dar con el trabajo infantil, trata de personas y la mendicidad.

“Un factor cada vez más determinante es el uso de redes sociales y videojuegos en línea como canales de captación. Según Barragán, en estos espacios los menores pueden ser manipulados psicológicamente para abandonar sus hogares, al punto de llegar a casos de trata, explotación o incluso secuestros asociados a mercados ilegales de adopción”, afirma el reporte de la institución.

Dentro de las acciones de prevención que se recomiendan se encuentra un trabajo conjunto entre la familia, la escuela y la comunidad. Según afirma el experto, es necesario fortalecer la comunicación, generar confianza y estar al tanto de las actividades digitales de los menores.

Cabe recordar que, en caso de que un niño, niña o adolescente se encuentre desaparecido, es necesario acudir al CAI más cercano o contactarse con la Policía Nacional a través de la línea de emergencia 123. A lo anterior se suma la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).