Alcalde Rodolfo Hernández denuncia amenazas de muerte en su contra

En las últimas horas el alcalde Rodolfo Hernández regresó a su despacho, luego de haber sido suspendido por la Procuraduría por haber golpeado al concejal Jhon Claro. Sin embargo, esta vez su regreso fue con una grave denuncia.

El alcalde asegura que ha sido blanco de intimidaciones por parte de desconocidos, quienes, afirma, rechazan su manera “directa y sin tapujos” para gobernar.

Publicidad

"Yo soy una piedra en el zapato para esa mafia, y esa mafia mata. Lo que pasa es que a mí no me asusta y no me da miedo eso", aseguró Hernández.

Lea también: Rodolfo Hernández regresa por orden de un juez a la Alcaldía de Bucaramanga

El alcalde comentó, además, que ha recibido sufragios, ramos de flores y llamadas telefónicas en las que le advierten que lo van a asesinar. Frente a esto, agregó que no dejará de denunciar y visibilizar irregularidades que ha identificado en la capital santandereana.

Por su parte, los habitantes de la ciudad bonita le expresaron su respaldo al alcalde, al tiempo que rechazaron las amenazas que van en contravía de la seguridad y tranquilidad de Bucaramanga.

Publicidad