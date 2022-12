Alcaldes denuncian desconocimiento sobre implementación de acuerdos de paz

A pocas horas de que el Gobierno Nacional firme el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, los alcaldes pidieron más ayuda del Gobierno para la atención de la población vulnerable y de los planes del postconflicto.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, señaló que aún hay temas que no están del todo claros en el acuerdo y que la gran preocupación es que la responsabilidad de la implementación de estos acuerdos de paz termina recayendo sobre los alcaldes del país.

“No es solo una firma y que después los alcaldes ya miremos cómo hacemos, yo vengo trabajando con la oficina de reintegración hace varios meses, pero hoy nosotros no tenemos información precisa sobre lo que viene para nuestras ciudades, no existe, yo creo que ninguno de los alcaldes que está aquí puede decir que va allegar x número de desmovilizados y que los programas con los que contamos de parte del gobierno nacional son tantos, no los tenemos”, dijo Gutiérrez.

El alcalde de Cartagena, Manuel Duque, también aseguró que hace falta mayor compromiso con los municipios, pues el Gobierno Nacional se enfocó únicamente en la firma del acuerdo de paz y las regiones no tienen información clara del rol que van a jugar en la implementación de los acuerdos.

“El gobierno Nacional se escudó con el tema de la paz y pasó un año y no ha pasado nada, esa herramienta nos la tendrán que dar para poder trabajar, yo aquí en Cartagena por lo menos tengo 120 mil desplazados de violencia, me preguntan cuántos van a llegar y yo no resisto más. Que van a llegar sí seguramente pero no tenemos ningún tipo de información y en tres sectores de la ciudad de Cartagena hay más de 15 mil familias esperando esa ayuda”, agregó Duque.

Sin embargo, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, agregó que es irrelevante las discusiones que se presentan entre el gobierno y los del No sobre el proceso de paz, pues todos los colombianos ya están en plan de paz.

“Colombia es un país que tiene niveles de desempleo del 10 % qué nos van a preocupar 6 mil u 8 mil reinsertados, ese es un problema chiquitico comparado con el desempleo. Más reversa tiene el río Magdalena que la paz en Colombia”, agregó.