Alcaldes piden ayuda al Gobierno para reconstruir: “No puede ser solo las capitales”

Los municipios intermedios afectados por el terremoto del 10 de agosto buscan que su situación sea incluida en las decisiones del Gobierno nacional para atender la emergencia y avanzar en la recuperación. Juan Sebastián Ramos Velasco, alcalde de Calarcá y presidente de Asoedias, señaló que estas poblaciones enfrentan daños en viviendas e infraestructura y requieren acompañamiento durante la reconstrucción.

Ramos aseguró que, aunque existe articulación entre varias administraciones locales, todavía es necesario fortalecer la coordinación con el Gobierno nacional y garantizar que los recursos no se concentren únicamente en las capitales. “No puede ser solamente la única opción que sean los departamentos quienes dirijan toda la destinación que le haga el Gobierno nacional a los recursos”, afirmó.

¿Qué municipios intermedios resultaron afectados?

Según el alcalde, entre las ciudades intermedias afectadas están Yumbo, Buenaventura, Istmina, Dosquebradas, Santander de Quilichao, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Bello, Andes, La Ceja y Calarcá.



El balance entregado en la entrevista reportó ocho fallecidos y 28 lesionados en Yumbo; 10 muertos y 174 lesionados en Buenaventura; una persona fallecida en Calarcá y siete fallecidos en Dosquebradas. También se registran afectaciones en viviendas e infraestructura pública.

En conjunto, Ramos habló de más de 7.000 viviendas impactadas y alrededor de 20.000 personas afectadas en estos municipios.

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Alcaldes piden recursos para la reconstrucción

Una de las principales preocupaciones está relacionada con la financiación de la recuperación. Ramos explicó que los municipios han recurrido a declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta para activar mecanismos que permitan disponer de recursos.

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Sin embargo, pidió una relación directa con el Gobierno nacional para identificar necesidades y calcular el costo de la reconstrucción. “La importancia de que el Gobierno se articule no solamente con los departamentos, sino también directamente con los municipios”, sostuvo.

El alcalde también señaló que los mandatarios de ciudades intermedias no fueron invitados a la reunión que el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo en Armenia, una situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de mejorar los canales de coordinación.

¿Cómo se coordinan las ciudades intermedias?

Ramos explicó que existen casos de coordinación entre ciudades, como Yumbo y Cali, Dosquebradas y Pereira, y Calarcá y Armenia. También destacó la solidaridad entre alcaldes de municipios afectados y no afectados.

Para Asoedias, el reto ahora es que esa articulación se traduzca en decisiones, recursos y presencia institucional. El alcalde insistió en que las ciudades intermedias deben tener participación directa en la respuesta estatal, debido a que sus habitantes acuden primero a las administraciones locales para pedir soluciones frente a los daños ocasionados por el terremoto.