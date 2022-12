Alcaldía Petro pudo conciliar con familia de Rosa Cely y no lo hizo: Miguel Uribe

Uribe rechazó este concepto jurídico y aseguró que si bien se emitió desde una oficina distrital, la Administración de Enrique Peñalosa ha solicitado al juzgado que lleva este caso no tener en cuenta el argumento.

Publicidad

“Hemos cambiado el equipo de defensa judicial, rechazamos la postura jurídica que ha tomado la abogada, se le pide al juez que rechace el argumento y se le pide no tenerlo en cuenta, la Secretaría General buscar alguna conciliación en el caso, hay que señalar que la administración de Gustavo Petro pudo conciliar y no lo hizo”, dijo Uribe. (Lea también: “Y lo dice una abogada, mujer”, dice hermana de Rosa Elvira Cely )

El expresidente del Concejo de Bogotá y ahora miembro de la administración Peñalosa, indicó que el equipo de abogados que lleva el caso es autónomo y toma sus propias decisiones, hecho por el cual no pusieron el concepto en su conocimiento antes de ser admitido, motivo que finalmente habría provocado el rechazo en la opinión pública y la renuncia de la abogada Nayibe Carrasco, responsable del argumento.

Publicidad

“En ningún momento se pone en conocimiento mío este caso, es un caso sensible a los bogotanos, nos llega al corazón y desafortunadamente fue tratado como un caso normal, el caso no fue puesto en conocimiento mío, casos como estos en el modelo de defensa no se ponen en conocimiento del secretario hay un problema en el modelo de defensa judicial del distrito”, indicó el funcionario (Lea también: Peñalosa rechaza defensa de Secretaría que culpa a Rosa Elvira Cely de su ataque)

Publicidad

Así mismo, el encargado de la Secretaría indicó que respecto al proceso de Rosa Elvira Cely, la administración determinó modificar el equipo jurídico para buscan conciliar con la familia de la víctima.

“En este caso puntual vamos a cambiar el equipo de defensa judicial, son casos sensibles, con valores simbólicos enormes y ningún argumento jurídico puede revictimizar una víctima, hay que establecer estrategia de defensa para que no se perjudique a las víctimas”, agregó Uribe.

Publicidad

“Yo no avalé ni autorice este argumento, un argumento para defender una entidad no puede vulnerar el derecho de una víctima, esto no puede repetirse, el único culpable de que esto haya pasado es el victimario”, concluyó el secretario de Gobierno, Miguel Uribe.