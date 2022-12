Alejandro Bautista seguirá siendo secretario de Tribunal de Cundinamarca

El magistrado Felipe Solarte, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, manifestó en entrevista con BLU Radio que solo hasta el caso del secretario de ese tribunal, Misael Alejandro Bautista, nunca había escuchado sobre irregularidades en los procesos.



“Yo ingresé a ese tribunal hace 8 años y nunca se conocieron hechos de esa naturaleza”, dijo.



Agregó que hasta el momento no se tiene conocimiento de cuáles magistrados habían recibido los 150 millones de pesos, en año 2012, por parte del exalcalde de Cota Juan David Balcero y su hijo, quienes aceptaron su responsabilidad. ( Vea además: En libertad el secretario del Tribunal de Cundinamarca )



“Esos magistrados nunca fueron individualizados. Se señaló al presidente y al secretario. Para ese momento, el presidente del tribunal era el doctor Fredy Ibarra y el secretario era Alejandro Bautista. Tal como lo determinó el juez, no existe ningún elemento de prueba que determine que el secretario al que aluden esos hechos sea el doctor Alejandro Bautista”, dijo.



En ese sentido, el magistrado dijo que Bautista continuará siendo el secretario del tribunal y que defiende al magistrado Ibarra, porque lo conoce y no porque sea su concuñado.



“No conocemos ni la intención de él de separarse del cargo ni petición alguna de la Sala Plena de separarlo”, puntualizó.



El pasado viernes, el juez 81 con función de garantías dejó en libertad a Misael Alejandro Bautista por considerar que la Fiscalía no demostró que recibiera un soborno para favorecer al exalcalde de Cota, Juan David Balcero, en un proceso de pérdida de investidura.



