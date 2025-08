Alerta de colapso hospitalario en Cundinamarca por deuda de las EPS: gobernador exige soluciones

Según el mandatario, las EPS están abonando apenas entre el 20 % y el 30 % del giro corriente, monto insuficiente para cubrir costos operativos elementales de los hospitales. La situación ha generado pérdidas mensuales entre 12.000 y 15.000 millones de pesos en toda la red hospitalaria departamental.

La deuda acumulada ya alcanzaría los 1,2 billones de pesos, de los cuales aproximadamente el 40 % corresponde a EPS intervenidas como Nueva EPS, Famisanar y Sanitas.

Una resolución reciente de la Superintendencia Nacional de Salud notificó la suspensión de los giros de Nueva EPS a la red pública de Cundinamarca, la cual atiende cerca de 615.000 afiliados. Rey calificó esta medida como “inaceptable” y aseguró que sin la liquidez proveniente de esos recursos se acelerará el colapso del sistema.

Frente a este panorama crítico, la Gobernación ha implementado un plan de sostenibilidad financiera para las 52 Empresas Sociales del Estado. Además, ha coordinado un programa de compras conjuntas de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos que proyecta ahorros significativos para 2025 y los años subsiguientes.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca Foto: Blu Radio

No obstante, el gobernador advierte que estos esfuerzos no serán suficientes si no se estabilizan los pagos por parte de las EPS y hace un llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para actuar de inmediato.

El gobernador ha exigido que se adopten medidas concretas y efectivas: restablecimiento del giro directo de las EPS, cumplimiento de los pagos adeudados, no solo los corrientes, y sanciones firmes por incumplimientos. Señaló que de persistir la mora, podría haber cierre en cadena de servicios hospitalarios, incluso de centros completos, en cuestión de semanas.

El gobernador Rey puso hoy en evidencia una situación crítica en Cundinamarca: una red hospitalaria insolvencia operativa, agravada por la morosidad de las EPS y la suspensión de giros de Nueva EPS. Si no se implementan soluciones inmediatas y contundentes, la salud pública del departamento podría experimentar un colapso estructural, comprometida por una deuda que pone en jaque su sostenibilidad.