Alerta por amenaza de bus bomba en la vía que comunica a Tibú con El Tarra, Norte de Santander

Hay alerta en Norte de Santander por un bus de la empresa Catatumbo que fue atravesado en la vía que comunica a los municipios de Tibú y El Tarra, en el nororiente del departamento.

El vehículo fue marcado con letreros alusivos al frente 33 de las Farc, grupo disidente que opera en esa región del país, junto con otros más, como el ELN y 'Los Pelusos'.

Las autoridades acordonaron el lugar para verificar el contenido del vehículo, del que ya hay fotos que circulan en redes sociales.

Se conocen nuevas imágenes del Carrobomba de El Tarra, un bus de la Empresa Catatumbo. Se pide a las autoridades brindar el acompañamiento para evitar que la población civil se vea afectada por estos actos terroristas. pic.twitter.com/iJrlBy2ej4 — OLGUIN MAYORGA (@OLGUIN_MAYORGA) January 2, 2022

Tibú y El Tarra forman parte de la llamada región del Catatumbo, una región en la que hay unas 40.084 hectáreas sembradas con hoja de coca, según el último informe de la ONU de 2020.

Allí, miembros de la guerrilla ELN y disidentes de la exguerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, operan en la zona lucrándose de las rentas del narcotráfico.