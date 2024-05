Alias ‘Calarcá’ sobre división de disidencias de las Farc: “Estamos emproblemados internamente"

El audio va dirigido a los disidentes en las cárceles de Colombia, hablando sobre la división interna de las disidencias de las Farc y, aunque no habló de alias ‘Iván Mordisco’ directamente, sí señaló que desde quienes lo siguen a él, se están creando frentes (44, 39, primero y los del Cauca) y que estos son los que los “están estigmatizando”, esto refiriéndose a los que delinquen en Cauca y Valle del Cauca.

“Estamos en contradicciones. No vamos a coger un fusil para dispararles a ellos. Las Farc no es de nadie, se rige a través de unos documentos y dirección de mando, pero que no se pudo porque unos crecieron con unas dinámicas propias en unos territorios, con unos amaños. Eso nos llevó a que no podamos interlocutar directamente. Una cosa es uno vestirse de guerrillero y otra es aplicar la línea político militar de las Farc”, dice alias ‘Calarcá’en el audio.

Además, entre otras cosas, dice que el frente ‘Carolina Ramírez’ se transforma en el frente Raúl Reyes. Destaca que están los espacios en la mesa y acepta las contradicciones que hay entre las disidencias y la división interna que existe en el grupo armado ilegal. Menciona que están trabajando desde la mesa para ayudarlos a que los ubiquen en un mismo sitio y que algunos de ellos sean, incluso, gestores de Paz.

'Calarcá' ingresó a los 16 años al frente 40 de la extinta guerrilla de las Farc, que tenía presencia en el departamento del Meta, alcanzó a estar en un Etcr en La Uribe. Sin embargo, se fugó y se convirtió en uno de los hombres más buscados en el sur occidente del país. Este hombre es el segundo al mando de este grupo e ingresó al frente 40 después de 'Mordisco'; fue también quien estuvo presente en los acercamientos entre el Gobierno nacional y esta estructura.