Alias 'Gabino' renunció a la comandancia del ELN por temas de salud, lo reemplazará 'Antonio García'

Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', dejará la comandancia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) debido a problemas de salud y su puesto en esa guerrilla será ocupado por Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García', dio a conocer el grupo ilegal este jueves a través de un comunicado.

"En julio de 2018 en el marco de un Acuerdo Humanitario entre los Estados de Colombia y Cuba como Garante, me trasladé a este país donde me encuentro en un tratamiento de salud que debo continuar. Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como Primer Comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo la cual ha sido aceptada", comunicó alias 'Gabino'.

En la misiva, Rodríguez Bautista agradeció a Cuba y aseguró que seguirá disponible para "próximas conversaciones de paz".

El ELN reveló, además, el "orden jerárquico" de esa guerrilla tras la salida de 'Gabino':

- Primer Comandante: Antonio García.

- Segundo Comandante: Pablo Beltrán.

- Tercer Comandante: Pablo Marín.

Uno de los apartes más importantes de la comunicación, que podría dar pistas sobre un eventual proceso de paz es la centralización de operaciones del ELN el Comando Central "que está en el país y del Estado Mayor Nacional", liberando de "toda responsabilidad a los Comandantes e integrantes de la Delegación de Diálogos que se encuentran en Cuba".