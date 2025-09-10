Alias ‘Kevin’ entrega secretos de ‘Iván Mordisco’: rutas, arsenales y campamentos al descubierto

La entrega de Anderson Andrey Vargas Sun, alias ‘Kevin’, uno de los principales mandos de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, empezó a mostrar resultados. Este hombre, que se entregó a las autoridades a finales en el departamento del Cauca, ha dado información de alto valor estratégico a la inteligencia militar y a la Policía Nacional.

Desde el día siguiente a su sometimiento, alias ‘Kevin’ ha revelado datos sobre campamentos clandestinos, rutas de narcotráfico, identidades de colaboradores y testaferros, así como la ubicación de depósitos ilegales. La información fue verificada en los últimos días y permitió el primer hallazgo importante.

Fue en la vereda La Floresta, zona rural de El Castillo, Meta, que tropas del Ejército localizaron un arsenal perteneciente a la estructura ‘Martín Villa’, con la que alias ‘Kevin’ mantenía estrecha relación. En el lugar fueron incautados 23 fusiles semiautomáticos de largo alcance, dos morteros para el lanzamiento de tatucos, 18 granadas de mortero, 30 artefactos explosivos adaptados para drones, 15 minas antipersonal, equipos de comunicaciones, material de intendencia, proveedores, granadas y abundante munición de diferentes calibres.

Este arsenal estaba destinado, según la información que entregó alias ‘Kevin’, a ejecutar ataques terroristas contra bases militares, estaciones de policía, patrullas en terreno e infraestructura crítica como oleoductos, torres de energía, carreteras y puentes en el Meta.

Inteligencia militar señala que este hallazgo reduce de manera significativa la capacidad de recolección de finanzas mediante narcotráfico, extorsiones y cobro de vacunas, además de interrumpir el proceso de expansión en Meta y Cauca, en medio de la disputa con la facción de alias ‘Calarcá’.

Detrás de este arsenal también aparece la mano de los llamados “narcos invisibles”, en particular alias ‘Cheli’ y los hermanos Toro, quienes habrían entregado el material a la estructura ‘Martín Villa’ como pago por el cuidado de cristalizaderos, cultivos de coca y marihuana, así como de rutas para exportar droga. Con la entrega de ‘Kevin’, esos vínculos quedaron expuestos y la cadena de mando de alias ‘Iván Mordisco’ sufrió un golpe de confianza.

El sometimiento de este cabecilla, destaca inteligencia, no solo rompe su relación con Cheli y los Toro, sino que abre un camino para presionar a otros integrantes de las disidencias a abandonar las armas.