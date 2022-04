Álvaro Uribe Vélez: su declaración en el proceso contra Piedad Córdoba

BLU Radio tuvo acceso a los videos de la declaración del expresidente Álvaro Uribe en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que se adelanta contra la senadora Piedad Córdoba por presuntos nexos con las Farc.

La magistrada le preguntó a Uribe si durante el acuerdo humanitario, él autorizó de alguna manera, verbal, escrita o de forma indirecta, que el gobierno de Hugo Chávez proporcionara recursos para apoyar esa labor humanitaria en viáticos, hoteles, aviones, tiquetes aéreos, para el desplazamiento de los secuestrados a Venezuela, o de su equipo a al país vecino; o a otras partes del mundo, a lo que el expresidente respondió: “magistrada no se habló de eso nunca”.

La magistrada también le preguntó acerca de qué era lo que el entonces presidente Chávez esperaba en contraprestación de él, de esa mediación que él quería prestar.

¿Qué le manifestó a usted? Uribe respondió que él nunca le habló de una contraprestación: “el único informe que yo tuve fue posterior, pero es difícil referirme al tema por la advertencia que usted ha hecho, porque constaba en los computadores de Raúl Reyes”, refiriéndose a la ilegalidad en la que fueron catalogadas dichas pruebas.

El expresidente Uribe también habló de la relación de Piedad Córdoba e Iván Cepeda con Carlos el ´Tuso Sierra´.

Álvaro Uribe Vélez: “ella fue a mi casa, me llevó regalo y a mi señora, y era con ese tema de la acusación de que ella en la compañía del Senador Cepeda habían visitado a Juan Carlos Sierra conocido como el Tuso, y le habían ofrecido beneficios para que declarara contra mi hermano, y contra mi persona, y eso se habló muy poco esa noche, ella era con el cuento, que yo era la persona que tenía que servir como intermediario entre el gobierno de Maduro, etc. Yo la recibí bien amablemente, y después me preguntaron los medios de comunicación por eso, '¿qué Piedad fue a su casa?', respondí: sí fue, que le propuso esto, también, por supuesto yo no iba a aceptar eso de ninguna manera".

Además, relacionó a Iván Cepeda con los computadores de Raúl Reyes

Cristina Lombana: ¿Conoció a usted al periodista Jorge Enrique Botero?

Álvaro Uribe: es muy difícil que yo de un no rotundo, porque yo creo que ser uno de los colombianos que más a interactuado con ciudadanos…. Pero a conciencia, no lo conozco, no he sido amigo de él.

Cristina Lombana: ¿pero aparte de estas personas de Holman Morris, que usted dice que denunció, conoce otras personas y fueron denunciadas por haber tenido contacto con las FARC sin autorización del gobierno?

Uribe: Está lo de los computadores, de Reyes que yo quería llegar.

Cristina Lombana: quisiera que dejáramos lo de los computadores de lado porque son pruebas ilícitas y no pueden ser tomadas como referencia.

Álvaro Uribe: ese fue un tema que yo creo que, con todo respeto con la Corte, se recaudó lícitamente, se tomó de un objetivo válido, lo revisó la Policía internacional de París, certificó que no se había adulterado y después lo confirmó el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, y Santos dijo que se pasaba la página, pero para mí si fue muy claro la relación que ahí aparecían unos señalamientos de integración con las Farc contra los presidentes Chávez y Correa, contra Córdoba e Iván Cepeda.

La magistrada le preguntó al expresidente Uribe por la relación de Piedad Córdoba con Hugo Chávez, y acerca de los hallazgos en dispositivos electrónicos que fueron recaudados en diferentes operaciones militares.

Álvaro Uribe: El ministro de interior era Carlos Holguín y él estaba a mi lado, entonces entra una llamada al helicóptero ,que está llamando el presidente Chávez, y él me dice estoy con Piedad, entonces quiero contribuir, quiero mediar para liberar a los secuestrados, yo lo he relatado públicamente.

“Yo creo que Piedad Córdoba fue a visitarlo, porque él (Chavez) me dice 'aquí estoy con Piedad' y queremos entonces mediar para liberar a los secuestrados, entonces le concluyo con lo que le estaba diciendo sobre el punto, yo velozmente tomé la decisión de dar la autorización todo en aras de dar una nueva oportunidad de que liberaran a los secuestrados y después vino el riesgo político y tuve que suspender la autorización”, agregó Uribe.

Lombana: Cuando usted autoriza a Córdoba y a Chávez, ¿hubo alguna partida que el gobierno nacional hubiese destinado, para el desarrollo de esas actividades, ella fue financiada por el gobierno colombiano, para lo que ella pretendía hacer?

Uribe: Yo creo que no y nunca lo conocí y me extrañaría mucho.

