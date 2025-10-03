Amcham advierte que ruptura con Israel podría impactar relación con Estados Unidos

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture, alertó que una eventual ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel podría tener repercusiones directas en los vínculos con Estados Unidos.

“Le estamos sumando cada vez más temáticas de confrontación que, la mayoría de ellas, no están relacionadas con las necesidades y el bienestar de los colombianos. Es importante hacer un llamado a la responsabilidad y sobreponer el interés nacional frente a las ideologías que se tenga como jefe de Estado”, señaló la dirigente gremial durante su intervención.

Lacouture agregó que, pese a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro frente al Gobierno de Donald Trump, Washington ha actuado con pragmatismo. “Han sido direccionadas hacia la intervención del señor presidente Gustavo Petro”, explicó.

En cuanto a la relación bilateral, destacó que Colombia ha tenido la oportunidad de participar en la revisión de aranceles y en la negociación de un acuerdo comercial que busca beneficios para ambos países. “Basado en lo que se está haciendo con otros países, uno puede entender hacia dónde se direccionan estas negociaciones”, indicó.



La líder empresarial también expresó preocupación por el efecto de las reformas del actual Gobierno en la competitividad nacional.

“Colombia en los últimos años no solamente ha tenido una constante acción contra el sector empresarial, sino que también hay reformas que le han quitado competitividad frente a otros países: la reforma laboral, la tributaria y la reforma a la salud que tenemos hoy en día”, advirtió.

Finalmente, insistió en que el país debe cuidar sus relaciones internacionales y generar un entorno favorable para atraer inversión extranjera, en lugar de profundizar confrontaciones diplomáticas que no responden a las necesidades de los ciudadanos.