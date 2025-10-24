Ana Paola García fue elegida coordinadora del Frente Parlamentario contra el hambre en Sudamérica

La representante a la Cámara del Partido de la U Ana Paola García fue elegida como coordinadora del Frente Parlamentario contra el hambre en Sudamérica.

La elección se dio durante el Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria, que se realizó esta semana en Ciudad de México.

“Recibo con humildad, emoción y profunda gratitud esta designación como coordinadora regional. El hambre no se erradica con buenas intenciones, sino con políticas, presupuestos y decisiones valientes”, aseguró la representante García.

La congresista también dijo que su coordinación servirá de puente entre parlamentos y comunidades con el fin de transformar diagnósticos en acciones medibles que tengan impacto en los territorios.



“La nueva coordinación impulsará una hoja de ruta con metas verificables: asignación presupuestal anual para la seguridad alimentaria, indicadores públicos comparables, reportes trimestrales técnicos y espacios de seguimiento con organizaciones de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y de la pesca artesanal. Este enfoque se sustenta en la convicción de que la lucha contra el hambre comienza en el campo”, dijo la representante al recibir la designación.