Angela Merkel, personalidad más influyente de 2015, según AFP

Al igual que el año pasado, los periodistas de la AFP de todo el mundo, sea cual sea su lengua de trabajo, su nacionalidad o su especialidad (texto, foto, vídeo, etc.) se pronunciaron sobre las personalidades de todo el mundo que han protagonizado la actualidad del año 2015.



Angela Merkel precede en la clasificación a Vladimir Putin, que el año pasado fue considerado la personalidad más influyente por la redacción de la agencia.



He aquí la lista de las diez personalidades elegidas por la AFP:



ANGELA MERKEL - La política de puertas abiertas de la canciller atrajo en 2015 a un millón de refugiados a Alemania. Consecuencia del terrible conflicto sirio, esta llegada masiva, la ola migratoria más importante desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, representa un desafío mayor para el continente y ha puesto de manifiesto sus fracturas.



Convertida en "Mamá Merkel" para los sirios y afganos que afluyen a Alemania, la canciller fue criticada por varios de sus homólogos europeos y su política incomodó en el seno de su propio partido.



La canciller hizo igualmente gala de liderazgo en la crisis griega. A principios de año, Merkel encarnó la firmeza alemana frente al cuestionamiento de las políticas de austeridad por parte del primer ministro griego Alexis Tsipras y su gobierno de izquierda radical.



Time Magazine también nombró a Angela Merkel la personalidad del año 2015.



VLADIMIR PUTIN - El presidente ruso sigue marcando su tempo en buena parte de los grandes temas internacionales. Pese a ser marginado y recibir sanciones por parte de Occidente a causa de la crisis de Ucrania en 2014, el líder ruso volvió al centro del juego diplomático a propósito del conflicto sirio. Su aliado Bashar al Asad debe su supervivencia política al potente apoyo político y militar de Rusia. Los dos se han convertido en imprescindibles en los esfuerzos diplomáticos internacionales que parecen iniciarse por fin al término de este año.



EL PAPA FRANCISCO - De la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba al camino de la paz en Colombia, el papa argentino sigue influyendo en los grandes temas del continente de donde proviene. El pontífice ha permanecido activo en la escena mundial en 2015 por algunos gestos llamativos, como el valiente viaje a República Centroafricana. En su papel de jefe de la Iglesia católica, prosigue su difícil empresa de apertura y modernización.



LOS PARISINOS - Fueron 1,5 millones manifestándose en las calles de la capital francesa el 11 de enero, unos días después de los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un comercio kósher (17 muertos). El 13 de noviembre, los ciudadanos de París fueron nuevamente objeto del grupo yihadista Estado Islámico en los atentados que dejaron 130 muertos contra las terrazas de los cafés y la sala de conciertos Bataclan, lugares simbólicos del modo de vida parisino y ahora de la resistencia al terrorismo yihadista.



ABU BAKR AL BAGDADI - Permaneció invisible y silencioso a lo largo de todo el año. Pero el grupo que lidera, el Estado Islámico, extendió su mortífera acción más allá de los vastos territorios que controla en Siria y en Irak. Está cada vez más presente en Libia y reivindicó los atentados de París y el ataque a un avión ruso en Egipto.



AUNG SAN SUU KYI - El icono birmano ganó el 8 de noviembre, con su partido, unas elecciones legislativas históricas. Después de 30 años de lucha por la democracia, la opositora se encuentra a las puertas del poder.



DONALD TRUMP - A sólo unas semanas del inicio de las primarias republicanas, el hombre de negocios antisistema, conservador y provocador, sigue posicionándose holgadamente a la cabeza de los sondeos y podría enfrentarse fácilmente a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales estadounidenses.



ALEXIS TSIPRAS y YANNIS VAROUFAKIS - El primer ministro y el ex ministro de Finanzas han simbolizado la resistencia a las políticas de austeridad dictadas a Grecia para remediar años de derroche y de desastrosa gestión. Incluso si Alexis Tsipras ha tenido que revisar a la baja sus ambiciones, su partido Syriza sirve de modelo a la izquierda radical en Europa, actualmente representada por el partido Podemos en España.



SEPP BLATTER - Cuando el deporte sale de los estadios para ocupar el terreno de los negocios. El escándalo de la Fifa, y de su hasta ahora todopoderoso presidente, eclipsó por completo las hazañas de los deportistas durante el año 2015.



JOHN KERRY y MOHAMMAD JAVAD ZARIF - A veces la diplomacia, la paciencia y la perseverancia consiguen solucionar los grandes problemas del mundo. El acuerdo alcanzado en uno de los temas más complejos, el programa nuclear iraní, es una demostración de ello. En Ginebra o en Viena, los jefes de las diplomacias norteamericana e iraní han sido los artífices de este compromiso histórico.