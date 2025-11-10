Anir alerta por más de 160 denuncias de maltrato en la formación médica en Colombia

La Asociación Nacional Interna de Residentes (Anir) dio a conocer los resultados de la sistematización de 163 denuncias de maltrato en la formación médica, un ejercicio que busca visibilizar la magnitud de las agresiones que enfrentan residentes y estudiantes de ciencias de la salud en el país. El informe fue entregado simbólicamente al Ministerio de Educación el 5 de agosto de 2024 y recoge testimonios recibidos a través del correo oficial habilitado por la asociación y supervisado por esa entidad.

De acuerdo con el informe, las denuncias fueron presentadas por residentes activos, egresados y retirados de programas de especialización médica, así como por estudiantes de fonoaudiología, odontología y medicina.

Los casos provienen de 11 ciudades y un municipio, concentrándose principalmente en Bogotá (103 denuncias), Cali (17) y Medellín (15). En total, se registraron reportes de 32 universidades: 60 en instituciones públicas, 97 en privadas y 6 sin dato, lo que demuestra que la situación no se limita a una sola institución.

Entre los 28 programas académicos incluidos en el informe, las especialidades con mayor número de denuncias fueron ginecología y obstetricia, pediatría y cirugía general.



Los tipos de maltrato más frecuentes fueron la violencia verbal (124 casos), la violencia psicológica (123) y la sobrecarga laboral (64). También se documentaron 20 denuncias por violencia basada en género, 11 por acoso sexual y 5 por discriminación por raza, orientación sexual o lugar de origen. Además, 12 relatos mencionan ideación o intento de suicidio vinculados a las condiciones vividas durante la residencia.

En entrevista con BLU Radio, la presidenta de Anir, Cindy Rodríguez, explicó que el objetivo del ejercicio fue desmentir la idea de que se trataba de casos aislados o asociados a un bajo rendimiento académico. Señaló que los datos evidencian un fenómeno estructural que afecta múltiples universidades y programas en el país.

También destacó que el Ministerio de Educación ha iniciado investigaciones en las instituciones con más denuncias, adelantando visitas, reuniones con directivos y seguimiento a las rutas de atención. Según Rodríguez, la entidad evalúa posibles sanciones y trabaja en la creación de una ruta nacional de atención en salud mental para los estudiantes de medicina y residentes.

Finalmente, Anir hizo un llamado a la Comisión Séptima del Senado para priorizar la discusión del Proyecto de Ley “Doctora Catalina”, que busca tipificar el maltrato en la formación médica y garantizar el acompañamiento psicológico durante la residencia. La asociación insistió en la necesidad de fortalecer la vigilancia institucional y de implementar medidas preventivas que protejan la integridad y la salud mental del personal en formación.