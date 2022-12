Ante C. Suprema, Uribe se disculpa con concejal Morris por llamarlo “terrorista”

Publicidad

Las afirmaciones la hizo contra el Canal Capital y el periodista Hollman Morris cuando dirigía ese medio, al señalarlos como un “canal del terrorismo”.

El senador Uribe aseguró: “La Corte me ha manifestado en el día de hoy que (Canal Capital) no hace parte ni ha hecho apología del terrorismo, se lo creo y si lo he dicho lo rectifico”

“(Lo dije) porque las palabras y actuaciones del doctor Hollman Morris en relación con mi gobierno, mis compañeros, mi familia y mi persona, y su coincidencia con detractores, me hicieron pensar lo que hoy rectifico”, añadió.

El concejal Morris aceptó la rectificación del expresidente y evitó así llevar a Uribe a un pleito judicial por los delitos de injuria y calumnia.