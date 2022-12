Antes de ser ternado a fiscal ad hoc, Gilberto Orozco cuestionó ese cargo

El hoy ternado por el presidente Iván Duque para fiscal ad hoc por el caso Odebrecht Gilberto Orozco, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura y ex viceministro de Justicia, señaló el pasado 7 de diciembre en el programa La Voz del Derecho, dirigido por el exmagistrado José Gregorio Hernández, los argumentos por los cuales no se debería nombrar a fiscal ad hoc.

“Lo que creo es que el entuerto lo creó la Corte, no se puede imaginar una institución para resolver un impase que no esté reglado en la ley o en la Constitución y, esa figura no existe en el universo jurídico de la Nación. La Corte ideó la fórmula y provocó la discusión solicitando al presidente el envío de una terna”, expresó.



En ese mismo sentido, manifestó que el fiscal se va a impedir en muchas otras causas y para cada impedimento habrá que designar un fiscal ad hoc. “Qué gran galimatías y que caos se va a crear en el país”, dijo en esa entrevista.



Orozco, junto a Clara María González, secretaria Jurídica de la Casa de Nariño, y el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Leonardo Espinoza, conforman la terna de la que la Corte Suprema de Justicia elegirá al nuevo fiscal ad hoc.