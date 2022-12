Anticonceptivos: multinacionales compiten por regulación de precios

Los medicamentos anticonceptivos siempre han sido un motivo de debate. Cuando empezaron a implementarse en los años 60 en todo el mundo hubo una gran controversia con la Iglesia católica y los sectores conservadores. De hecho, solo hasta hace muy poco el papa Francisco dio un mensaje positivo sobre las relaciones con condón. Ahora, la batalla es en el mercado.

El Ministerio de Salud ratificó hace poco la regulación de precios de los anticonceptivos y otros medicamentos -la mayoría psiquiátricos y para otras enfermedades- que dejó lista el exministro Alejandro Gaviria.

Ese documento empieza a regir a partir del primero de enero con reducciones de precio sustanciales que tienen el objetivo de garantizar estos productos para cada vez más personas que tienen relaciones sexuales, pero aún no utilizan métodos anticonceptivos.

Sin embargo, en Twitter algunas personas empezaron a asombrarse por el precio, especialmente de los anticonceptivos Yasmin de Bayer que antes del primero de enero ya habían aplicado la reducción. Otros de compañías como Lafrancol mantuvieron su precio y, en algunas farmacias, lo elevaron, a pesar de que a partir del próximo año sí o sí su precio solamente podrá ser uno de acuerdo con la circular del ministerio.

Existen estudios científicos que han arrojado que los anticonceptivos orales no son los más efectivos para prevenir el embarazo. Los implantes en los brazos tienen un promedio de efectividad de un caso de embarazo en cada 100 mujeres que lo tienen, igual que el Dispositivo Intrauterino,

más conocido como T, y que tienen una duración de hasta diez años. Luego vienen las píldoras que tienen una probabilidad de embarazo de nueve en cada 100 mujeres y, finalmente, el condón con un promedio de 18 embarazos por cada 100 mujeres.

La recomendación de los expertos es que se combine siempre el condón con algunos de los otros métodos para que no haya riesgo de ningún tipo. Pero, además, otros estudios concluyeron que probablemente los anticonceptivos orales del día después, cuyo compuesto principal es la progestina, podrían aumentar el riesgo de cáncer si se utilizan durante más de 10 años sin pausa, según una investigación de la revista The New England Journal of Medicine.

El debate en Colombia ahora es sobre por qué Abbott y Lafrancol aumentaron los precios de sus anticonceptivos antes del inicio de la regulación.

Tatiana Andia es una investigadora de la Universidad de los Andes y ha venido realizando un proyecto denominado Salud Visible que incluye una discriminación de precios de medicamentos en las droguerías.

Dice que hay grandes variaciones en los precios y que una de las razones del aumento de los precios podría ser que la circular causó mucho malestar en la industria.

“Lafrancol y Abbott sí subieron los precios a los anticonceptivos porque eso lo muestran los propios registros que ellos hacen al Gobierno. La industria argumenta que los precios no deberían regularse porque eso solamente debería ser por lo que paga el sistema de salud. Pero aquí hay un tema incluso de género porque son muy pocos los hombres que se toman el trabajo de compartir el pago de los anticonceptivos, por lo que es un producto que es de altísimo interés para las mujeres. Los que están en el POS son muy pocos y tienen efectos adversos”, explicó.

Andia concluye que, en su opinión, las farmacéuticas están abusando de los precios y la prueba es que el Gobierno tuvo que regularlos.