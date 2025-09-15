El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la recompensa por información que permita dar con la captura de Iván Jacob Idrobo, conocido con el alias de ‘Marlon Vásquez’, se incrementó hasta los 4.500 millones de pesos. Según las autoridades, este hombre es el principal responsable del ataque terrorista registrado en las últimas horas en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Cajibío, Cauca.

Alias ‘Marlon Vásquez’ es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de las disidencias de las Farc en esta región. Su historial criminal se remonta a los años en que militó en el antiguo Frente Hernando González Acosta del Bloque Jacobo Arenas. En ese entonces, fue condenado a 14 años de cárcel por delitos de rebelión, concierto para delinquir y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Anuncian millonaria recompensa por disidente responsable de ataque terrorista en El Carmelo Foto: suministrada

Aunque se desmovilizó tras la firma del Acuerdo de Paz, en 2019 regresó a la guerra como parte de la estructura que lidera alias ‘Iván Mordisco’. Desde entonces, se le atribuyen múltiples hostigamientos, acciones terroristas y la planeación de ataques contra la Fuerza Pública y comunidades en el Cauca.

El más reciente episodio, en El Carmelo, dejó a un patrullero de la Policía muerto y a otros seis uniformados heridos. Durante más de tres horas, las disidencias atacaron con ráfagas de fusil y explosivos la estación policial del corregimiento, que quedó prácticamente destruida. La violencia también afectó a la población civil, teniendo en cuenta que el techo de la casa cural fue alcanzado por las detonaciones y varias viviendas sufrieron daños por la intensidad del fuego.