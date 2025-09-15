¿Por qué tardó tanto el apoyo a policías atacados en El Carmelo, Cauca? Esto dice mindefensa

La reciente andanada terrorista de disidentes de las Farc en el departamento del Cauca, que incluyó ataques en seis municipios y el asesinato de un policía en El Carmelo, ha puesto de manifiesto la complejidad de las operaciones de apoyo en zonas de alto riesgo.

Mientras los agentes en tierra en El Carmelo "suplicaban una y otra vez que llegaran apoyos terrestres y aéreos", la tardanza en la llegada de estos refuerzos generó interrogantes.

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, explicó en Mañanas Blu las razones detrás de la aparente demora en la entrega de apoyo a las fuerzas de seguridad asediadas.

"Los apoyos llegaron inmediatamente, según se dieron las condiciones. Lo complejo fue que se presentaban dos condiciones. La primera de ellas es que es un área relativamente semiurbana y la otra es que había el uso de drones que ponían en grave riesgo la maniobra como se iba a ejecutar, entonces se tenía que trabajar un poco distanciados, con un margen de seguridad mayor, para que la ayuda no generara un fracaso o un dolor o una afectación peor", explico el ministro.

Los refuerzos, que incluyeron aviones Super Tucano e inicialmente aviones Fantasma, estuvieron disponibles para configurar la operación.

El ministro reconoció que el uso de drones por parte de criminales ha "cambiado la dinámica" de los enfrentamientos y que la tecnología implementada por la fuerza pública "no ha sido suficiente" para contrarrestarla.

"Están empleando una tecnología que ha cambiado, de alguna manera, la dinámica que tenemos para contrarrestar", dijo el oficial.

La respuesta en El Carmelo, por tanto, fue condicionada por un cálculo estratégico para mitigar riesgos en un escenario de combate urbano con presencia de tecnología avanzada enemiga, buscando evitar consecuencias más graves.

