Anuncian proyecto de ley para incluir a Puerto Colombia dentro de Cormagdalena

A través de un comunicado, Triple A anunció que los residuos vertidos desde diferentes partes del país sobre el río Magdalena, han puesto en riesgo la bocatoma del acueducto distrital por lo que han solicitado el apoyo del Gobierno Nacional para solucionar la emergencia.

En este sentido, durante una inspección adelantada por autoridades locales sobre las playas de Puerto Colombia, el senador Efraín Cepeda anunció que presentará un proyecto de ley que permita incorporar al municipio dentro de Cormagdalena.

Para el congresista, la creación del proyecto permitiría garantizar inversiones por parte de la corporación para mitigar el impacto ambiental generado en el río por las diferentes regiones del país.

“Puerto Colombia no está en Cormagdalena y por eso aquí no se hacen inversiones. No puede ser que Puerto tenga que pagar de su presupuesto la contaminación y deforestación que se presenta en los municipios ribereños. Anunciamos un proyecto de ley de la República para incorporar a Puerto Colombia, dentro de Cormagdalena”, aseguró el congresista.

Por su parte, el representante a la Cámara César Lorduy, señaló que: “La ley establece que Cormagdalena es responsable desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la navegabilidad y desde el punto de vista portuario. Esa deuda ambiental nunca se le ha exigido a Cormagdalena y ya es hora de que asuma su responsabilidad”.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, calificó como grave el poco comportamiento ecológico del país al arrojar los restos de deforestación hacia la principal fuente y arteria fluvial de Colombia.

Además, pidió a las autoridades nacionales acercarse al lugar para conocer la dimensión del problema y celeridad para solucionarlo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Departamental del Atlántico, el diputado Gersel Pérez, anunció la creación de una comisión accidental para la organización de un debate nacional que permita solucionar la crisis ambiental en el río Magdalena.

Guillermo Bernal, gerente general de Triple A, indicó que en los primeros días de limpieza se han recolectado cerca de 250 toneladas de basura y que los operativos especiales para recuperar los 17 kilómetros de playas de Puerto Colombia, se extenderán hasta el próximo mes.