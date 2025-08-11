Publicidad

Aparecen pancartas alusivas a las disidencias de las Farc en Meta y Guaviare

Aparecen pancartas alusivas a las disidencias de las Farc en Meta y Guaviare

Una de ellas fue hallada en el barrio Playa Rica, en Villavicencio, situación que prendió las alarmas por su ubicación en plena zona urbana.

valla-alusiva-a-las-disidencias-de-las-farc.jpg
Aparece pancarta alusiva a las disidencias de las Farc.
Foto: suministrada.
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: agosto 11, 2025 04:44 p. m.

Las autoridades en Meta y Guaviare retiraron varias pancartas alusivas a las Disidencias de las Farc que aparecieron durante el fin de semana en algunos municipios de estos dos departamentos.

Una de ellas fue hallada en el barrio Playa Rica, en Villavicencio, situación que prendió las alarmas por su ubicación en plena zona urbana.

Los avisos, que pertenecerían al bloque Amazonas, frente Jacobo Arenas, fueron retirados por la Fuerza Pública en cada una de las zonas donde fueron encontrados.

Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, expresó su preocupación ante la situación y pidió a las comunidades denunciar este tipo de hechos.

valla-alusiva-a-las-disidencias-de-las-farc-2.jpg
Pancarta alusiva a las disidencias de las Farc.
Foto: suministrada.

“Hoy el llamado a la comunidad es que la gente confirme a la Fuerza Pública si ve movimientos extraños o personas desconocidas que llegan a las comunidades. Eso nos ha funcionado muy bien en el Meta. También, cuando estos bandidos llaman a extorsionar, que le den al Gaula los números y las zonas por donde se mueven”, señaló.

Por ahora, se aumentó la presencia de uniformados en estas zonas para garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes.

