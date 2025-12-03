En vivo
Blu Radio  / Nación  / Armada incauta más de 4 toneladas de cocaína en operación en aguas del Caribe: 180 pacas de droga

Armada incauta más de 4 toneladas de cocaína en operación en aguas del Caribe: 180 pacas de droga

Una lancha GoFast con 180 pacas fue interceptada a 80 millas del golfo de Morrosquillo; el cargamento era transportado en una embarcación de alto poder.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

