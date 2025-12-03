Armada incauta más de 4 toneladas de cocaína en operación en aguas del Caribe: 180 pacas de droga

La Armada logró uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en lo corrido del año, luego de interceptar una lancha GoFast equipada con cuatro motores fuera de borda y cargada con 180 pacas, al parecer, de clorhidrato de cocaína. La operación, ejecutada en el Caribe colombiano, se desarrolló entre la tarde del martes y la madrugada de este miércoles, en un despliegue coordinado de vigilancia y control marítimo.

El contralmirante Carlos Hernando Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, confirmó a Blu Radio que la acción se dio tras varias horas de seguimiento en altamar. “Es otra operación de intervención marítima que inició en la tarde de ayer y finalmente, en horas de la noche y la madrugada, se logró consolidar la interdicción a una lancha GoFast de cuatro motores fuera de borda con ciento ochenta pacas de sustancia ilegal, presumiblemente clorhidrato de cocaína”, explicó.

La embarcación fue detectada cuando navegaba a alta velocidad a 80 millas náuticas al noroeste del golfo de Morrosquillo, una zona utilizada por organizaciones narcotraficantes como corredor hacia Centroamérica. Al advertir la presencia de las unidades de superficie de la Armada, los tripulantes intentaron evadir el cerco, pero las maniobras de interdicción permitieron detener la embarcación sin poner en riesgo la integridad del personal.

Tras el aseguramiento, el cargamento fue trasladado al muelle de Coveñas, donde avanzan los procedimientos judiciales. “En estos momentos se están adelantando los actos urgentes por el CTI y la Fiscalía en Coveñas, lugar a donde se consolidó este resultado, porque la interdicción fue a ochenta millas náuticas al noroeste del Golfo de Morrosquillo”, precisó el contralmirante Oramas.



Aunque el pesaje oficial está en proceso, la Armada estima que la droga supera ampliamente las cuatro toneladas. “En el transcurso del mediodía o la tarde ya tendremos las cifras oficiales, una vez termine el CTI y sus actos urgentes del pesaje oficial de esta droga, pero le calculamos que sean un poco más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en otro evento del servicio”, afirmó el comandante.

La operación se suma a una serie de golpes recientes en aguas del Caribe, en los que la Fuerza Naval ha reforzado sus capacidades de interceptación nocturna para frenar las rutas marítimas empleadas por organizaciones criminales transnacionales.