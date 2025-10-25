Arte y reconciliación: proyecto que apuesta a transformación en Barranquilla tras años de violencia

En las calles del barrio La Luz, donde durante años predominó el miedo y la desconfianza, hoy florece un proyecto que demuestra que la transformación social también puede pintarse con colores. “La Cuadra Bacana” nació en 2018 como un mural comunitario y hoy se ha convertido en un modelo de reconciliación y convivencia que inspira a toda Barranquilla.

Liderada por la artista y gestora social Laura Manga, esta iniciativa ha logrado unir a jóvenes, mujeres y líderes en torno a un mismo propósito: recuperar el orgullo local y reconstruir los lazos comunitarios. A través del arte y el urbanismo, más de 3.500 personas han participado en procesos de formación, embellecimiento urbano y trabajo colectivo.

Arte y reconciliación: el proyecto que transformó a Barranquilla tras años de violencia Foto: suministrada

“Pintar las paredes fue solo el comienzo. Lo verdaderamente importante fue sanar heridas, volver a creer en el otro y crear espacios donde los jóvenes se sintieran parte del cambio”, cuenta Manga, quien reconoce que el proyecto también fue un proceso personal de reconciliación con su propia historia y con el barrio que la vio crecer.

Detrás de los murales coloridos hay un proceso más profundo que enseñar a convivir, recuperar la confianza y demostrar que el arte también puede ser una herramienta de justicia social. Lo que alguna vez fue una calle marcada por el miedo, hoy es un punto de encuentro cultural donde las familias comparten, los niños juegan y los vecinos participan activamente en la construcción del entorno.



La Cuadra Bacana se encuentra nominada en Titanes Caracol 2025, dentro de la categoría Inclusión, Integración y Reconciliación, y resalta el liderazgo individual y el esfuerzo colectivo que ha logrado transformar la narrativa de los barrios populares.

Este proyecto deja una enseñanza: las comunidades pueden ser protagonistas de su propio cambio cuando el arte se pone al servicio de la esperanza y la empatía.