Asesinan a concejal y excandidato a la alcaldía en el municipio de Toribío, Cauca

Se trata de Jhon Manuel Pavi, excandidato a la alcaldía y actual concejal del municipio de Toribio, Cauca, quien fue asesinado esta madrugada por hombres desconocidos que llegaron hasta su lugar de residencia y posteriormente lo hirieron de gravedad. Aunque el dirigente fue llevado de urgencia hasta un centro asistencial, infortunadamente perdió la vida.

“La situación ocurrió hoy en horas de la madrugada, el ex candidato Jhon Manuel Pavi, el fue asesinado en su casa y posteriormente fue llevado al hospital local donde infortunadamente llegó sin signos vitales. El en estos momentos desarrollaba el ejercicio como Concejal y como candidato avalado por el partido de la Unidad Nacional” ,señaló Silvio Valencia, alcalde de Toribío, Cauca.

Asimismo, el mandatario indicó que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para ubicar y capturar a los responsables de este nuevo crimen que tiene conmocionados a los habitantes de esta zona del nororiente del departamento del Cauca.

“Hasta ahora no no tenemos esa información de quien lo asesino, estamos a la espera de los resultados de las respectivas investigaciones”, indicó.

Publicidad

Familiares y allegados no sólo pidieron celeridad en las investigaciones, también solicitaron al Estado colombiano, mayor seguridad para los líderes de todo el departamento del Cauca, para cesen los hechos violentos y llegue La Paz para los territorios que por años han vivido el recrudecimiento del conflicto armado.

“Solo pedimos que nos garanticen el derecho a la vida, el Cauca no puede seguir llorando a sus líderes, a sus dirigentes políticos, no nos pueden seguir callando y hoy nos despertamos con la noticia que asesinaron a otro líder, no podemos seguir así” fueron las palabras de un habitante del municipio de Toribío, Cauca.

Por su parte, el exconsejero mayor del CRIC y representante a la Cámara por el Cauca, Ermes Pete Vivas, se pronunció por la muerte de Pavi.

Publicidad

¡URGENTE! Condenamos y rechazamos el cruel asesinato del ex candidato a la alcaldía de Toribio, Cauca, Jhon Manuel Pavi UL. Expreso solidaridad con la familia y el pueblo Nasa. Instamos al Estado a investigar inmediatamente para evitar confusión social y política. El Cauca está en #SOS .

A los actores armados, les exigimos detener la violencia. La paz es colectiva, y el Cauca merece vivir sin miedo. Apoyo a la familia de Jhon Manuel. Que la fuerza del pueblo no decaiga en la lucha por preservar la vida. #JusticiaParaManuel #SolidaridadConToribio #CaucaSOS", señaló en su cuenta de X.

🚨 ¡URGENTE! 🚨 Condenamos y rechazamos el cruel asesinato del ex candidato a la alcaldía de Toribio, Cauca, Jhon Manuel Pavi UL. Expreso solidaridad con la familia y el pueblo Nasa.



Instamos al Estado a investigar inmediatamente para evitar confusión social y política. El Cauca… pic.twitter.com/5bATijoNMg — Ermes Pete Vivas (@PeteErmes) November 12, 2023

Jhon Manuel Pavi había ocupado el segundo lugar en las pasadas elecciones del 29 de octubre, donde fue avalado por el partido de la U.