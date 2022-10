Asesinan a joven transgénero en parque de Armenia; había denunciado amenazas

En Armenia las autoridades judiciales investigan la muerte con arma blanca de una joven transgénero en el sector de El Bosque este fin de semana. La víctima había denunciado amenazas contra su integridad.

La víctima del ataque fue identificada como Mayté Mejía, de 28 años de edad. Su ataque se cometió con arma blanca en el parque El Bosque, en el occidente de Armenia. Al sitio, uniformados de la Policía llegaron para ayudarla y trasladarla al hospital del sur de Armenia, donde falleció.

Sobre este caso Juan Camilo Mesa, defensor del Pueblo en el Quindío, anunció seguimiento especial.

"A principio de este año se habían iniciado rutas y se había oficiado medidas de protección, tanto a la Fiscalía como a la Policía, y queremos que se revisen los trámites de estas medidas para que se preste mayor atención al inicio de las rutas y a su consecución".

Entretanto, Andrés Buitrago Moncaleano, secretario de Gobierno de Armenia, se refirió al homicidio de Mayté Mejía.

"Es un caso que no tiene ninguna connotación de transfobia en el municipio. No tiene ninguna relación o correlación con otros casos o con otros homicidios que se han presentado en el municipio de Armenia y que no atenta, de ninguna manera, contra la comunidad Lgtbi. Desafortunadamente las causas son independientes".

La comunidad Lgbtiq+ en Armenia exigió prontitud en las investigaciones para aclarar lo sucedido con la joven trans asesinada.

