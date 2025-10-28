Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa revelan que enero y septiembre de 2025 se registraron 10.220 homicidios en todo el país, un número preocupante que evidencia un incremento del 3 % frente al mismo periodo de tiempo del año pasado y que cada día 37 personas fueron asesinadas en todo el país.

Pero el dato más alarmante corresponde a los miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio. En total, 146 uniformados fueron asesinados en lo corrido del año, frente a 64 casos registrados en 2024, lo que equivale a un incremento del 128 %.

El informe detalla que los soldados son el grupo más afectado, con 68 víctimas mortales, seguidos por los suboficiales, con 14. En el nivel ejecutivo y entre los oficiales también se reportan aumentos significativos. 2025, en línea con el reporte, es el año con más asesinatos de miembros de la fuerza pública en servicio desde 2022 y el más alto de la última década

Asesinatos de integrantes de la Fuerza Pública se duplican en 2025: ya van 146 uniformados muertos

El número de uniformados heridos en actos del servicio también aumentó de manera considerable: 597 casos, frente a 340 en 2024, lo que representa un incremento del 76 %. Entre los lesionados, los soldados pasaron de 173 a 317 casos y los suboficiales de 30 a 54, evidenciando el aumento de ataques y enfrentamientos en zonas de conflicto.

El repunte de los ataques contra la Fuerza Pública ocurre en un contexto de expansión de estructuras armadas ilegales y disputas por control territorial, especialmente en regiones del sur, oriente y Pacífico colombiano.

Las autoridades han atribuido gran parte de la violencia a enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el ELN y bandas del narcotráfico, que buscan dominar corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas.