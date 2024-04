Así el director de la Dian se convirtió en 'Mr. Taxes': "Necesitaban que hablara su idioma"

A sus 39 años, Luis Carlos Reyes no imaginó convertirse en un fenómeno en redes sociales y recibir tanto mensajes de cariños por miles de colombianos, que, día a día, aprenden sobre diversos temas económicos en su cargo como director de la Dian.

Por cariño le colocaron ‘Mr. Taxes’, un apodo que no la molestó y al contrario agradeció con amor la acogida que ha tenido este fenómeno viral. Sin embargo, en diálogo con Voz Populí, confesó que no es tan casualidad estar en esa posición en cuanto a números. sino que antes había hecho un estudio del alcance de TikTok.

“Hay dos factores que nos llevaron a esta estrategia: uno, esa convicción sustentada en temas académicos que la facilitación de las obligaciones tributarias es la mejor forma de reducir la evasión, muchas veces la gente no es por malicia que no las esté cumpliendo; por otro, la convicción de que la ciudadanía se merece que uno les hable en su idioma y hoy en día ese idioma en redes sociales. TikTok tiene 26 millones de personas, mucho más que Twitter u otras formas de acercarse”, contó el director.

‘Mr. Taxes’ aseguró que desde sus estudios en la Javeriana notó que en TikTok existía en un gran público que debía ser aprovechado. Cuando se decidió a incursionar en las redes sociales notó ese público importante de lo que ha hecho.

“Yo nací así. No sé, pregúnteles eso a mis papás. No creo que nunca me hubieran recibido (teatro)”, dijo el por qué su forma de responder ante preguntas cómo declararse a una amiga, o cómo repartir una cuenta 50/50.

¿Quién es Luis Carlos Reyes, director de la Dian?

Oriundo de Bogotá, Reyes es un economista, historiador, político, docente e investigador colombiano que logró volverse un fenómeno en TikTok gracias a su forma de responder a las preguntas tributarias de los colombianos.

En Voz Populi confesó ser muy seguidor de Star Wars, en especial de los episodios 1, 2 y 3 en donde se narra el comienzo de la historia de Anakyn Skywalker en esa historia del análisis político y social que existe.

“Uno puede ver lo que no se hace con los impuestos porque, por supuesto, hay muchas por fortalecer cosas en nuestra democracia. Pero las cosas que sí se hacen, pero cualquier persona que haya estudiado en colegio o universidad público, que haya puesto una tutela, que haya viajado en las carreteras del país. Todo eso es plata de los impuestos”, puntualizó.