Así está el orden público en Colombia: Sala de Prensa Blu, programa completo 23 de noviembre

En esta edición de Sala de Prensa, dirigida por Juan Roberto Vargas, se analizó la compleja situación de orden público, el debate sobre el uso de la fuerza en el conflicto, las tensiones en la educación superior, el reacomodo político y las prioridades de Estados Unidos en la región.



Jorge Mantilla, investigador y especialista en conflicto armado, explicó por qué el Cauca sigue siendo epicentro de violencia. Señaló que es un enclave estratégico para las disidencias, donde los explosivos, los drones y la presión sobre las comunidades hacen parte de una disputa por economías ilegales como la coca y la minería.

investigador y especialista en conflicto armado, explicó por qué el Cauca sigue siendo epicentro de violencia. Señaló que es un enclave estratégico para las disidencias, donde los explosivos, los drones y la presión sobre las comunidades hacen parte de una disputa por economías ilegales como la coca y la minería. El Dr. Jean Carlo Mejía , director del Centro de Sensibilización en Derecho Internacional Humanitario, abordó el debate sobre bombardeos con presencia de menores. Aclaró que, cuando participan en hostilidades, pierden el principio de inmunidad, y recordó que el Estado tiene el deber de usar la fuerza, incluso letal, para evitar la omisión en combates.

, director del Centro de Sensibilización en Derecho Internacional Humanitario, abordó el debate sobre bombardeos con presencia de menores. Aclaró que, cuando participan en hostilidades, pierden el principio de inmunidad, y recordó que el Estado tiene el deber de usar la fuerza, incluso letal, para evitar la omisión en combates. El profesor Moisés Wasserman , exrector de la Universidad Nacional, defendió la autonomía universitaria y cuestionó la propuesta de una constituyente que, según dijo, politiza la elección de directivos.

, exrector de la Universidad Nacional, defendió la autonomía universitaria y cuestionó la propuesta de una constituyente que, según dijo, politiza la elección de directivos. El analista Gabriel Cifuente s analizó el panorama electoral, la polarización en encuestas y el giro del centro hacia posiciones más duras.

s analizó el panorama electoral, la polarización en encuestas y el giro del centro hacia posiciones más duras. Brian Winter, experto en política estadounidense, explicó que la Casa Blanca mantiene a la región bajo la lógica de dos frentes: presión militar y negociación posible con Venezuela.

Escuche el programa completo aquí: