Así fue como Miguel Uribe se enteró de la muerte de su madre, Diana Turbay

Tras el atentado que sufrió este sábado 7 de junio, el senador Miguel Uribe Turbay durante un mitin político en el occidente de Bogotá, se viralizó en redes un emotivo fragmento de una entrevista en la que el precandidato presidencial relató cómo, siendo apenas un niño, recibió la noticia de la muerte de su madre, la periodista Diana Turbay.

Miguel Uribe tenía apenas cinco años cuando su madre murió en un fallido operativo de rescate, el 25 de enero de 1991, tras pasar casi cinco meses secuestrada por el cartel de Medellín. Diana Turbay, quien buscaba una entrevista con alias el ‘Cura Pérez’, del ELN, fue engañada y retenida por hombres al mando de Pablo Escobar. Durante el intento de rescate, fue herida por la espalda mientras intentaba alcanzar un helicóptero de la Policía. Aunque alcanzaron a trasladarla a un hospital en Medellín, falleció esa misma tarde.

En el video que se ha hecho tendencia tras el ataque contra Uribe Turbay, el senador recordó cómo fue el momento en que su padre, Miguel Uribe Londoño, le dio la trágica noticia.

“Yo me acuerdo que nos paramos, nos sentamos en el piso al lado de la cama, entre la cama y la ventana, y mi papá me dijo: ‘Tu mamá está muerta’. Me acuerdo de eso. Me dice: ‘Hoy es el entierro, ¿quieres ir o te quieres quedar?’ Yo le dije: ‘No, yo quiero ir’. Probablemente no entendía lo que estaba pasando”, dijo.

Miguel Uribe y su madre, Diana Turbay // Foto: X @MiguelUribeT

Miguel Uribe también relató que la velación se realizó en el Concejo de Bogotá, el mismo recinto donde años más tarde él mismo llegaría a ser presidente: “No solo la vi, sino que además cuando la vi, yo le dije: ‘Mira, papá, le quiero dar un beso’. Y pude darle un beso en el ataúd. Esos son prácticamente los recuerdos que tengo”.

Además, confesó que con los años ha intentado reconstruir la historia de su madre: “He venido reconstruyendo la historia, las anécdotas de cómo era mamá, cómo era esposa, cómo era hija, cómo era hermana, cómo era periodista, y sin duda es doloroso porque la persona más importante en la vida de uno es la mamá. Yo cambiaría todo lo que tengo en la vida por tener a mi mamá”.