Así habría participado Otto Bula en despojo de tierras en los Montes de María

La Procuraduría General de la Nación logró identificar que Otto Bula, uno de los “ventiladores” del escándalo Odebrecht, estaría involucrado directamente o por medio de asociaciones agropecuarias, en el despojo masivo de más de 1.800 hectáreas de tierra en la zona de los Montes de María.



Blu Radio tuvo acceso al informe de la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios, en el que explica el modus operandi de esta organización criminal conformada por servidores públicos y particulares entre los que estaría Otto Bula, en tres predios ubicados en San Jacinto, sur de Bolívar y Ovejas, Sucre.



Sobre el predio Barcelona, en San Jacinto, la Procuraduría estima que Otto Bula puede estar involucrado en el despojo de al menos 500 hectáreas que habían sido entregadas a campesinos beneficiarios de programas de Reforma Agraria por el Incora.



Bula se habría apropiado ilegalmente de este predio aprovechándose del miedo de la gente y de su condición de analfabetismo, haciendo promesas de compraventa ilegales que habrían violado el régimen de protección de las personas desplazadas.



Entre las maniobras usadas por Otto Bula, representante de la Agropecuaria El Central, están irregularidades en la inscripción de medidas de protección, autorizaciones de venta posteriores a ese proceso, notificaciones que no fueron firmadas por los propietarios de las tierras y hasta casos de personas que fueron obligadas a firmar las escrituras bajo presiones y amenazas.



Entre los funcionarios vinculados a esta red criminal estarían el exnotario único de San Jacinto y la exregistradora de Carmen de Bolívar, quienes ya fueron sancionados disciplinariamente por este despojo. Pero tal vez lo más grave de este documento es que revela que “funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos” eran miembros del comité de atención para los desplazados por la violencia en ese municipio y se habrían aprovechado de la vulnerabilidad de los campesinos para robarles las tierras.



En relación con el predio Cuba, también en San Jacinto, Bolívar, con una extensión de 1010 hectáreas, las víctimas han señalado a Otto Bula como la persona que ordenó el despojo de sus tierras y que ahora pretenden recuperar.



Adicionalmente algunos reclamantes de tierras identifican que el predio Cuba forma parte de las extensas propiedades del exsenador Otto Bula en la zona, en donde sería el propietario de entre 8000 y 9000 hectáreas.



Hay una parte muy seria del informe de la Procuraduría, en el que plantea la posibilidad de que Otto Bula haya participado en el diseño y gestión de despojos masivos similares en otras regiones del país.



En cuanto a las parcelas Puerto Rico, La Florida y Oso Negro en Ovejas, Sucre, la información no es tan clara pero la Procuraduría pide investigar los nexos entre Otto Bula y la empresa Agropecuaria Montes de María, vinculada con el despojo masivo de 300 hectáreas de los tres predios mencionados.



