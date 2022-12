Así me entreguen restos, no claudicaré: hermano de cajera del Palacio de Justicia

En 2015 la Fiscalía General de la Nación logró encontrar los restos de al menos tres de los más de 11 desaparecidos del Palacio de Justicia que fueron sepultados en bóvedas que no pertenecían a su nombre.

Uno de esos casos es el de Cristina del Pilar Guarín Cortés, quien era la cajera de la cafetería del Palacio de Justicia.

Solo diez meses después le van a entregar los restos a su familia.

En diálogo con El Radar de Blu Radio, René Guarín, hermano de Cristina, criticó la demora en la entrega de los restos.

“El 20 de octubre de 2015 la Fiscalía me muestra nueve fragmentos óseos correspondientes a mi hermana Cristina y un trozo de la falda que vestía del 6 de noviembre. Dos meses después pido que me informen cuándo me entregarán los restos y me indican que el estudio técnico fue finalizado y que quien deben proceder a entregarlos es Medicina Legal”, narró Guarín.

Luego, en abril de este año, le pidió a la Fiscalía entregarlos pero solo hasta julio un fiscal contestó diciendo que no podía entregar los restos hasta que recibiera el informe final.

“En ese momento encuentro que se están trasladando la responsabilidad y procedo a hacer una petición a la Corte Interamericana. El presidente de la Corte me contesta y conmina al Estado colombiano a que a más tardar el 27 de julio dé una respuesta de qué es lo que pasa con los restos de Cristina. Luego es cuando recibo una carta de la Fiscalía en donde me dice que me invita a una afable reunión para coordinar la entrega”, lamentó. (Vea también: Tras 10 meses de investigación, Fiscalía entregará restos de desaparecida de Palacio ).

René Guarín hizo énfasis en que no dejará de exigirle al Estado colombiano la verdad de su muerte, pese a que le serán entregados los restos de su hermana.

“Es una lucha por la verdad, justicia y reparación que demanda un gran cúmulo de resistencia porque la verdad de cómo murió mi hermana todavía está por establecer (…) Esta lucha no comenzó ayer ni termina mañana, es una lucha que me delegaron mis padres y no voy a claudicar, tengo que exigir al Estado colombiano un establecimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que murió o fue asesinada mi hermana”, aclaró.

Finalmente, denunció que la Fiscalía General de la Nación no admitió una veeduría internacional en el caso del Palacio de Justicia, algo que calificó de “muy delicado”.