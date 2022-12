Así obligaba Movistar a los clientes a pagar por cambiarse de pospago a prepago

La evidencia con la que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Movistar por el cobro irregular de $30.000 por un trámite que es gratuito, está basada en llamadas telefónicas en las que las asesoras de la compañía aseguraban que por política de la compañía al pasar de un plan pospago a uno prepago era obligatorio realizar una recarga inicial o si no se cancelaba la línea. (Vea también: Histórica sanción a Movistar por cobrar a usuarios que se pasaron a prepago ).

Esta es una de las llamadas realizada a servicio al cliente de Movistar:

Asesora: Le estoy verificando, la línea nunca antes había sido prepago. Si usted desea conservar el prepago se le va a emitir una factura por valor de 30 mil pesos que corresponde a una recarga que se le asigna a la línea, con una vigencia de 30 días.

César Suárez: Y ¿por qué? Yo no quiero esa recarga.

Asesora: Por lo que le acabé de indicar, porque la línea nunca antes había estado en prepago, siempre ha manejado planes. Pero si usted la quiere pasar a prepago se le emite esta última factura.

César Suárez: Yo no puedo aceptar eso, es más, eso es como generarme a mí una permanencia.

Asesora: Es que no es cláusula de permanencia, es solo una recarga inicial para que la línea pueda quedar en prepago (segmento ininteligible de la grabación) y se le emite una última factura. (Vea también: Movistar acatará sanción una vez sea notificada ).

César Suárez: Es que yo no le veo el sentido a eso. Si yo estoy al día y cancelé la última factura que cancelé hoy, ¿por qué me van a recargar con 30 mil pesos? Eso es como una penalidad ahí disimulada.

Asesora: Esta es una recarga inicial y usted la puede utilizar es para su uso, de vigencia de 30 días. Usted la puede utilizar para llamadas.

César Suárez: No, pero no, es que no me interesa esa recarga.

Asesora: Entonces no sería posible el cambio de prepago. Procede la cancelación total de la línea, pero perdería el número.

César Suárez: Es que no tienen por qué obligarme a pagar 30 mil pesos para que me recarguen, es que no me interesa. No le veo sentido. Si es está en las políticas, pues que me las muestre, porque en ningún momento pueden ustedes utilizar la línea mía para recargarme algo que yo no quiero”.

Por esta práctica de Movistar, la Superindustria ordenó a la compañía devolver 6 mil millones de pesos que captó de más de 200 mil clientes que tuvieron que pagar los 30 mil pesos para cambiarse de plan. Además, sancionó a Movistar con una multa por 1.400 millones de pesos.