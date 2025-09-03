Publicidad

Así secuestraron a Samuel Londoño, hijo de exalcalde de Miranda: estos serían los responsables

Tres hombres armados interceptaron a Samuel Londoño, de 17 años, en una estación de servicio y lo obligaron a subir a un vehículo que tomó rumbo hacia el Valle del Cauca.

Felipe García
septiembre 03, 2025 09:03 a. m.

En la noche del martes 2 de septiembre se registró el secuestro de Samuel Londoño Escobar, un joven de 17 años que fue interceptado por hombres armados en la EDS Miranda, ubicada en la parcelación El Espezuelo, sobre la vía que comunica a Miranda, Cauca, con Florida, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente se movilizaba en una motocicleta acompañado de dos menores de edad cuando fue abordado por tres sujetos armados que lo obligaron a subir a un vehículo Nissan gris, en el que emprendieron la huida hacia el municipio de Florida, Valle.

Las autoridades indicaron que en la zona tienen presencia el frente 57 Yair Bermúdez y el frente Dagoberto Ramos, estructuras disidentes de las Farc vinculadas a secuestros, extorsiones y narcotráfico. Por ahora, los organismos de inteligencia trabajan en la verificación de la autoría, aunque la operación de búsqueda inicial se vio afectada por bloqueos indígenas en el sector, que impidieron el despliegue inmediato de las unidades del Gaula.

El caso, que involucra al hijo de Samuel Londoño Ortega, exalcalde de Miranda y actual gerente de la Industria Licorera del Cauca, es materia de investigación por parte de la Fiscalía y el Gaula Militar, que ya activaron plan candado y acompañamiento a la familia de la víctima.

