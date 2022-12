Así serán las marchas en las principales ciudades del país este miércoles

Las marchas de este miércoles 28 de noviembre, encabezadas por estudiantes y maestros, suma varios sectores sociales que desfilarán en las principales ciudades del país en una jornada que sus organizadores han denominado

‘Toma de capitales.

Vea también: Hay que pensar ya en el desescalonamiento del paro: líder estudiantil Álex Flórez

Hoy Bogotá parece 1 de enero, cero tráfico — Juliana Matiz (@soyjulianamatiz) November 28, 2018

Conozca los recorridos de las movilizaciones en las principales ciudades del país:En medio del temor por congestiones de tránsito por las marchas de este 28 de noviembre, la capital del país amaneció con un tráfico muy suave tal y como reportaron usuarios en redes sociales:

Publicidad

El tráfico de hoy en @Bogota está para enmarcar! — Daniel Cortés (@DanielRCortes) November 28, 2018

Que tráfico tan delicioso en Bogotá! #masmarchasporfavor — angela cruz (@CruzAngeLa) November 28, 2018

Al parecer, la buena movilidad se debe a que muchos capitalinos se abstuvieron de usar sus vehículos debido a las marchas anunciadas para este miércoles.

Frente a la jornada, el secretario de Seguridad Distrital, Juan Miguel Durán, aseguró en Mañanas BLU que en la capital se respeta el derecho a la protesta pacífica, pero que esto no quiere decir que los ciudadanos tengan que sufrir inconvenientes de movilidad.

Publicidad

"Estaremos monitoreando minuto a minuto, esperamos que efectivamente no haya vandalismos ni bloqueos. Está dispuesto un grupo de reacción inmediata para evitar que haya traumatismos en TransMilenio", declaró el funcionario que hizo un llamado a la tranquilidad.

Escuche la entrevista al secretario de Seguridad de Bogotá en Mañanas BLU:

Publicidad

Estos son los recorridos de los manifestantes programados en Bogotá:



- Universidad Nacional: la marcha iniciará a las 8 a.m. e irá por la avenida NQS a la calle 26, volteará por la avenida Boyacá y después girará en la calle 80 hacia el occidente. Terminará en el parque San Andrés (detrás del portal 80).



- Universidad Pedagógica: marcha iniciará a las 8 a. m. por la calle 72, volteará por la avenida Caracas y después girará en la calle 80 hacia el occidente para terminar en el parque San Andrés –



- Universidad Distrital tendrá dos recorridos: sedes del centro de la ciudad se reunirán desde las 7 a. m., y saldrán a las 8 a.m. para llegar a la Plaza de Bolívar. La sede tecnológica, en el sur, tomará por avenida Villavicencio, avenida Boyacá, autopista Sur y avenida Ciudad de Cali para terminar en el Parque Timiza.



- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: a las 8 a. m. tomarán la carrera Séptima hacia el norte hasta la calle 72, donde se encontrarán con la Universidad Pedagógica para continuar su recorrido hasta el parque San Andrés.



- Fecode: maestros se reunirán a las 9 a. m. en el Concejo de Bogotá. Desde ahí irán por la Calle 26 hacia el oriente, girarán carrera Séptima y llegarán a la Plaza de Bolívar.



- Centrales sindicales: a las 9 de la mañana los trabajadores se encontrarán en el Parque Nacional, desde donde avanzarán por la carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar.



Medellín



Paro del 28 de noviembre 6 sectores sociales marcharán hoy en Antioquia desde las 9:30 de la mañana. En Medellín, desde las 9 de la mañana los estudiantes se concentrarán en el Parque de los Deseos y marcharán hasta la sede de Adida para encontrarse con los docentes e integrantes de agremiaciones sindicales y trabajadores. Juntos continuarán el recorrido hasta el centro administrativo La Alpujarra.



Cali



La movilización partirá a las 9:00 a.m., desde la glorieta de la Avenida Estación (Frente la Clínica Rafael Uribe Uribe), seguirá por la Avenida de las Américas, tomará la calle 18N, la Avenida 2N, continuará hacia el CAM para tomar la calle 5, la carrera 10, la calle 9 y concluirá en la Gobernación del Valle del Cauca. Así lo informó la secretaría de Movilidad de Cali.

Conoce las rutas alternas de la marcha de las centrales obreras, este miércoles 28 de noviembre y ten presente su recorrido https://t.co/t9WG6D827x #MovilidadInforma pic.twitter.com/w4NB8jgJVW — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) November 27, 2018

Publicidad



Bucaramanga



Tres marchas se realizarán este miércoles en Bucaramanga. La primera comenzará después de las 9:00 a.m. en el Parque de los Niños e irá hasta la Gobernación de Santander, es organizada por docentes. A las 2:00 p.m., el turno será para los estudiantes de las universidades quienes comenzarán la marcha frente a la UIS, recorrerán la carrera 27 para bajar hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.



Por su parte sindicalistas, líderes sociales, camioneros y dirigentes comunales, marcharán después de las 3:00 p.m. por las calles de la capital santandereana. Este grupo comenzará la manifestación en el Parque Turbay.



Barranquilla



Los estudiantes de la Universidad del Atlántico se concentrarán desde las 10:00 de la mañana en el sur de la ciudad. Recorrerán desde el colegio Inem en la calle 30 y tomarán la carrera 8 para desembocar a la avenida Murillo.