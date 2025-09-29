Ataque armado deja tres muertos y siete heridos en zona rural de Palestina, Huila

Autoridades en el Huila investigan un grave hecho de violencia ocurrido la madrugada del domingo en la vereda Samaria, zona rural de Palestina (Huila), en el que tres personas fueron asesinadas y siete más resultaron gravemente heridas.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en establecimiento nocturno donde varias personas departían. Hasta el lugar habrían llegado hombres armados, quienes inicialmente dispararon contra una de las víctimas y posteriormente contra varios asistentes.

“En la vereda Samaria, ubicada en zona rural del municipio de Palestina, Huila, aproximadamente a 30 minutos del casco urbano, en la madrugada de este domingo 28 de septiembre se registró un lamentable hecho de violencia en un establecimiento público, donde perdieron la vida tres personas y otras más resultaron lesionadas con arma de fuego. De acuerdo con la información preliminar, dos personas ingresaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra una persona que allí se encontraba departiendo. En su huida, los atacantes accionaron nuevamente las armas, ocasionando que más ciudadanos resultaran heridos, entre ellos dos víctimas mortales más”, indicó el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila.

Frente a este hecho, que afecta la tranquilidad y el orden público en el sur del Huila, se confirmó el inicio de investigaciones a fin de identificar a los responsables y esclarecer los móviles de esta masacre.



“En este momento, la Policía Nacional, junto con las autoridades locales y judiciales, adelanta las labores de verificación y recolección de información con la comunidad, testigos y personas lesionadas, con el propósito de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de este repudiable hecho”, señaló el comandante del Departamento de Policía Huila.

Con este hecho, ya son tres las masacres registradas en lo que va del año en el departamento del Huila. La primera ocurrió el pasado 20 de julio en la vereda Palmito, del municipio de Timaná, donde tres personas fueron asesinadas mientras se movilizaban a bordo de una cuatrimoto por la vía que conecta con Pitalito.

Cinco días después, el 25 de julio, en la vereda El Salado, zona rural del municipio de La Plata, hombres armados asesinaron a cuatro personas.