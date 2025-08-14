Atentaron contra firmante de paz en Cunday, Tolima: su camioneta recibió cinco disparos

Un nuevo hecho de violencia se registró en el oriente del Tolima, cuando el firmante del Acuerdo Final de Paz Álvaro Hernán Pérez Ortiz, de 57 años, fue atacado a tiros en la vía que comunica a Villarrica con el municipio de Cunday.

El atentado ocurrió en la vereda San Martín, donde cuatro hombres armados intentaron bloquear el paso de la camioneta oficial en la que se desplazaba Pérez junto a dos integrantes de su esquema de seguridad. Al no detener la marcha, los agresores abrieron fuego contra el automotor, una Toyota Land Cruiser TXL de la Unidad Nacional de Protección, que recibió al menos cinco impactos. Así lo relató a Blu Radio: “En el retorno, mi señor, intentaron hacerle el pare al vehículo asignado por la UNP. Afortunadamente era un automotor blindado y salimos ilesos, pero, de todas maneras, el vehículo alcanzó a recibir cinco impactos”.

A pesar de la intensidad del ataque, ni el líder social ni sus escoltas sufrieron lesiones. Las balas solo provocaron daños materiales en el vehículo. “Preocupados por el tema social y por el descuido que el Estado tiene frente a las muertes de personas que le estamos apostando a una paz estable y duradera. Ya la estadística nos habla de más de 480 firmantes asesinados en los nueve años que lleva la firma del acuerdo y, pues, no deja de ser una preocupación para todos nosotros”, puntualizó.

Atentaron contra firmante de paz en Cunday, Tolima. Foto: suministrada.

Las autoridades adelantan las pesquisas para identificar a los responsables y esclarecer si el hecho estaría vinculado con amenazas anteriores contra Pérez Ortiz, quien adelanta su proceso de reincorporación.

Este caso se suma a la creciente lista de agresiones contra firmantes de paz en el país, lo que mantiene en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos y ha reactivado los llamados a reforzar la seguridad de esta población.

“Desde la población firmante del Acuerdo de Paz, venimos haciendo un trabajo asociativo en bienestar de la comunidad. Consideramos que, en aras de resarcir el daño causado por más de 50 años de conflicto, estamos colocando el interés de la mano de la institucionalidad, tratando de reconstruir ese tejido social, pero, desafortunadamente, seguimos siendo estigmatizados”, concluyó.