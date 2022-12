Audio revelaría estrategia de camioneros para atacar a quienes siguen trabajando

Un audio en poder del Gobierno y de las autoridades sería prueba para comprobar que un grupo de camioneros en paro están amenazando y amedrentando a los transportadores que siguen trabajando.

En el audio se escucha cuando un presunto líder camionero declara “objetivo” a todos los que no se han unido al paro transportador.



“Se vuelven objetivos de nosotros, simplemente violencia, no agredir a los conductores pero sí hacerles sentir a los dueños de los carros arreglándolos, echándoles líquido de frenos y rompiéndole los carros para que se den de cuenta, recuerden llegar las rajas y tan pronto paren soltarle el aire a las llantas para que queden estacionados”, se escucha en el audio.



Según el supuesto líder camionero, los que están en paro declaran “objetivo” a las tractomulas y tanques de las empresas Coltán, Suramericana, Palmar, Oleotanques y Volcos de Fusa.



“Ya tenemos ubicados en los puestos de Calarcá y subiendo Villeta la gente porque ya encontramos las empresas que no están apoyando el paro (…) duro con ellos, ellos no han querido apoyar nuestro paro, creen que estamos jugando porque como a ellos no les influye en nada”, agrega el hombre.

Las autoridades analizan la grabación para determinar quién es el autor y si las amenazas son de un líder transportador.